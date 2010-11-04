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Spor

GUTİ: GALİBİYET İÇİN GELDİK PORTO (A.A)

04 Kasım 2010 00:34

-GUTİ: GALİBİYET İÇİN GELDİK PORTO (A.A) - 03.11.2010 -  UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti, Porto'ya galibiyet için geldiklerini ve elde edecekleri galibiyetle tur vizesini ceplerine koymayı istediklerini söyledi. Guti, maçın yapılacağı Dragao Stadında düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da eksiklerinin bulunduğunu hatırlattı. Guti, şöyle konuştu: ''Bu eksikler yarınki maçı etkileyecektir. Porto'yu daha az etkileyecektir. Çünkü onların daha çok puanı var. Galibiyet için geldik. En azından bir galibiyetle tur vizesini cebimize koymak istiyoruz. Yarın neden kazanmayalım? Kendi evimizde 3-1 mağlup olmuştuk. Buraya istekli ve arzulu geldik. Bu maçı kazanırsak belki gruptan çıkacağız. Bu nedenle mücadelenin önemini biliyoruz.'' -''SOYUNMA ODASINDA HAVA İYİ''- İspanyol yıldız, takımdaki havayla ilgili soruya şu yanıtı verdi: ''Arka arkaya 4 mağlubiyet aldık. Soyunma odasında hava iyi. Bu havanın daha da iyi olması için galibiyet almalıyız. Sezona galibiyetlerle başladık. Havamızı daha da iyi noktaya getirdiğimizde başarılı sonuçlara imza atacağımıza inanıyorum.'' Porto teknik direktörünün yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı ve bu tip maçların kazanılması için ne yapılması gerektiği yönündeki soru üzerine Guti, şöyle dedi: ''Yedek ağırlıklı kadroyla da çıkılsa, as kadroyla da sahaya çıkılsa iki takım için de zor bir karşılaşma. Porto yedek ağırlıklı kadroyla çıksa da oynayanlar elinden geleni yapacaktır. Özellikle ilk 15 dakika skoru koruyup kontra ataklarını engelleyip, sonra kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazanarak kendi evimize mutlu dönmek istiyoruz.'' -KONDİSYON DURUMU- Siyah-beyazlı futbolcu, her gün daha iyiye gittiğini belirterek, ''Özellikle sakatlıktan döndükten sonra üst üste 3 maç oynadım. Kupa maçında 120 dakika sahada kaldım. Oynadıkça güven kazanıyorsunuz. Bundan sonra daha da iyi olacağımı düşünüyorum'' dedi. Sakatlıkların takımı etkilediğini kaydeden Guti, şunları söyledi: ''Sakat oyuncuların dönüşüyle beraber yeniden kazanmaya başladık. Çok iyi durumda olmasak da diğer oyuncular tamamen iyileştiğinde daha öz güvenli oynayacağımızı düşünüyorum. Ancak tam kadro oynasanız da takım olarak bir şeyler yapmalısınız. Takım halinde her şeyi iyi yapıyorsunuz.''

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