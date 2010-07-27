Guti bugün resmen Beşiktaşlı oluyor

T24

Transferde dün yaşananlar

Taraftarın yoğun ilgisi vardı

Formalar dün satışa çıktı

Kartal, Viktoria Plzen’e çalıştı

Geçen sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra takımı Bernd Schuster’e emanet eden ve flaş transferlerle taraftarlarını sevindiren Beşiktaş, Ricardo Quaresma’dan sonra bir diğer dünya yıldızını daha renklerine kattı. 15 yıl boyunca Real Madrid forması giyen ve önceki gün kendisi için düzenlenen veda töreninden sonra serbest kalan Jose Maria Gutierez Hernandez yani nam-ı diğer Guti, Siyah-Beyazlılarla iki yıllık sözleşme imzaladı ve dün akşam saatlerinde İstanbul’a ayak bastı. Beşiktaş’ın, yıllık 2 milyon 700 bin avro ödeyeceğini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) bildirdiği 33 yaşındaki futbolcuyu Atatürk Havaalanı’nda alışılageldiği gibi çok sayıda Siyah-Beyazlı taraftar karşıladı. Guti, kendisini resmen Siyah-Beyazlı renklere iki yıllığına bağlayan sözleşmeye bugün saat 19.03’de İnönü Stadyumu’nda taraftarın önünde imza atacak. İnönü Stadı’ndaki imza töreni, Quaresma’nin imza töreninde olduğu gibi yine ücretsiz olacak.İspanyol futbolcunun İstanbul’da noktalanan yolculuğuna bir göz atalım. Daha önce tatili sonrasında Real Madrid’le masaya oturacağını belirten Guti, Beşiktaş’tan da çok ciddi bir teklif aldığını belirtmişti. Tecrübeli futbolcunun İstanbul seyahati günün ilk saatlerinde başladı. Guti’nin Real Madrid’le bağlarını koparmasının ardından Beşiktaş Futbol Şube sorumlusu Serdal Adalı ve yönetici Cengiz Zülfikaroğlu dün sabah saatlerinde İspanya’ya gitti. 33 yaşındaki oyuncuyla son görüşmeleri yapan ikiliye öğlen saatlerinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı. Demirören, Adalı ve Zülfikaroğlu’nun Guti’yle ‘resmen’ anlaşmasından sonra Beşiktaş’ın resmi internet sitesine tecrübeli futbolcunun Siyah-Beyazlı formayla çekilmiş fotoğrafları kondu. Guti’nin akşam saatlerinde İstanbul’da olacağının açıklandığı haberde, oyuncunun bugün sabah saatlerinde Maslak Acıbadem Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirileceğinin de altı çizildi. Ve yıldız futbolcu dün akşam saat 20.00 civarında Yıldırım Demirören, Serdal Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu ile birlikte Atatürk Havaalanı’na indi.Taraftarın büyük ilgisi, tezahüratlar ve yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından zorlukla ayrılan Guti Hernandez, yöneticilerle birlikte kalacağı otele geçti. Havaalanına üzerinde Beşiktaş’ın çubuklu formasıyla gelen İspanyol oyuncu, taraftarların ‘I love you Guti’ tezahüratlarına gülücüklerle karşılık verdi. Yıldız futbolcu Atatürk Havaalanı’ndan çıkışta kendisini otele götürecek arabanın kapısında taraftarları selamladı.Öte yandan İspanyol yıldızın İstanbul’a inmesinin ardından Beşiktaş Kulübü, Guti Hernandez’in formalarını satışa çıkardı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Guti’nin formalarını Kartal Yuvası mağazalarımızda satın alabilirsiniz. 2010-2011 sezonunda, takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan yeni transferimiz ve yıldız futbolcumuz Jose Maria Gutierrez Hernandez’in formaları, tüm Kartal Yuvası mağazaları ile ’www.kartalyuvasi.com.tr’ internet adresinde satışa çıkarılmıştır” denildi.Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. eleme turunda 29 Temmuz Perşembe günü Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın başındaki yarım saatlik bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.Antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Rüştü, Rıdvan ve Yusuf katılmadı. Belindeki ağrılar nedeniyle önceki günkü çalışmada yer almayan Bobo, dün takımla çalışmada yer aldı. Kondisyon çalışmalarında yer alan Brezilyalı yıldız futbolcu, daha sonra kendi programı çerçevesinde çalıştı.