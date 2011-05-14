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Spor

GUTİ BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR MADRİD (A.A)

14 Mayıs 2011 15:49

-GUTİ BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR MADRİD (A.A) - 14.05.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti, ''La Sexta'' televizyonunda yayınlanan röportajında, ''Gelecek yıl burada kalıyorum'' diyerek, Beşiktaş'tan ayrılmayacağını söyledi. İstanbul'daki evinden güncel konularla ilgili görüşünü anlatan Guti, Barcelona'nın son yıllardaki başarılarıyla ilgili, ''Bir Madridli olarak bunu söylemek hoşumuza gitmese de Barça takım olarak bir stil yarattı'' dedi.  Real Madrid'in Portekiz teknik direktörü Jose Mourinho'nun kendisini gibi olduğunu savunan Guti, ''Benim stilime çok benziyor, gerçeği söylüyor'' şeklinde konuştu. Guti, kendisi gibi uzun yıllar Real Madrid'te forma giydikten sonra geçen yıl Schalke 04'e giden Raul'a Real Madrid kulübünün bir veda organize edeceğiyle ilgili haberlere ilişkin ise ''Ben bir şey bilmiyorum ama Raul'e veda düzenleyip bana düzenlememeleri kötü olur'' değerlendirmesini yaptı. İspanyol futbolcu, son olarak Şampiyonlar Ligi finali hakkında, ''Manchester United'ın kazanmasını istiyorum, çünkü Rooney çok iyi arkadaşım. Ama Barcelona da kazansa üzülmem. Orada da Xavi, Puyol gibi arkadaşlarım var'' yorumunda bulundu. 

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