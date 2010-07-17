-GUTİ: ''BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ÇOK CAZİP'' MADRİD (A.A) - 17.07.2010 - Beşiktaş'ın kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü İspanyol futbolcu Guti, ''Beşiktaş'ın teklifi iyiden de öte çok cazip, ama son sözü Real Madrid söyleyecek'' dedi. İspanya'da bir golf sahasının açılışını yaptığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Real Madrid'in orta saha oyuncusu Guti, Beşiktaş'ın teklifinden ''heyecanlandığını'', ancak 1 yıl daha sözleşmesi bulunması nedeniyle son sözü kulübünün söylemesi gerektiğini vurguladı. ''Beşiktaş'tan teklif aldığım doğru ve burası gitmek istediğim bir yer. Çünkü özellikle Schuster orada'' diyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, ''Ancak bugün itibariyle ortada hiçbir şey yok. 25 Temmuz'da takıma dahil olacağım ve kulübe gidip konuşmaya çalışacağım. Daha sonra ne olacak, neye karar vereceğiz göreceğiz'' ifadelerini kullandı. Guti, ''Şu anda kendini Real Madrid'den çok Türkiye'ye mi yakın görüyorsun?'' sorusuna karşılık da ''Bunu söyleyemem, çünkü bilmiyorum. Jorge Valdano (Real Madrid Spor Direktörü) ve Başkanla (Florentino Perez) konuşmak istiyorum. Daha sonra karar vereceğiz'' dedi. Bu arada 15 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e de kapıyı kapatmayan Guti, yeni teknik direktör Jose Mourinho ile de konuşup, geleceğine karar vermek istediğini söyledi. Guti, ''Ben rahatım. yazın tadını çıkartıyorum. 10 gün çabuk geçer, daha sonra geleceğim belli olur'' diye konuştu.