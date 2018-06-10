"Guti Beşiktaş'a dönüyor!"

İspanyol basını, Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti'nin siyah-beyazlı ekibe Şenol Güneş'in yardımcısı olarak geri döneceğini iddia etti.

Antrenörlük kariyerini Real Madrid Genç Takımı'nda sürdüren Guti için İspanya'dan ilginç bir iddia geldi. Zinedina Zidane'ın istifasından sonra Real Madrid teknik direktörlüğüne aday gösterilen Guti'nin Beşiktaş'a yardımcı antenör olarak döneceği öne sürüldü. Sport gazetesinin haberine göre; Beşiktaş ile yardımcı antenörlük konusunda anlaşmaya yakın olan Guti, 2019-2020 sezonunda ise Beşiktaş teknik direktörlüğünü Şenol Güneş'ten devralabilir.