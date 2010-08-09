-GUTİ: BEŞİKTAŞ, REAL MADRİD, BARÇA DÜZEYİNDE MADRİD (A.A) - 09.08.2010 - Şenhan Bolelli - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti, İspanyol spor gazetelerinden Marca'da yayımlanan röportajında, ''Beşiktaş, kulüp olarak Real Madrid, Barça, Milan veya İnter düzeyinde'' dedi. Beşiktaş'ın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçı dolayısıyla bir günlüğüne de olsa İspanya'ya dönen Guti, İspanyol basınına yeni takımında mutlu olduğu mesajını verdi. Beşiktaş'ı ''Taraftar, alt yapı, medyatiklik, kulüp gücü'' gibi sebeplerden dolayı Avrupa'nın büyük kulüpleriyle bir gördüğünü belirten Guti, ''Beşiktaş'ın beni tanıtmasında kendimi çok garip hissettim ama çok heyecanlı ve memnunum. Beşiktaş'a teşekkür ediyorum ve artık onu en üst yerlere taşımayı, bana gösterilen ilgiye karşılık vermeyi umuyorum. Yeni bir döneme başlamak için Türkiye ideal bir yer'' şeklinde konuştu. Beşiktaş'a gelmesindeki en büyük etkeni Bernard Schuster olarak bir kez daha vurgulayan Guti, ''Burada kimseye birşey kanıtlamak veya göstermek zorunda değilim. Sadece iyi şeyler yapmak istiyorum çünkü Beşiktaş bana çok güvendi. Bu yeni dönem için çok heyecanlıyım'' görüşünü savundu. İspanyol futbolcu, Beşiktaş'a gelme kararı almasının kolay olmadığını da kaydederek, ''İspanya'da Madrid dışında başka bir takımda oynamak bana çok garip geliyordu. O yüzden karar verdim ve beni çok şaşırtan İstanbul'a gittim. Madrid'de kalmam için hiçbir neden yoktu'' dedi. Siyah beyazlı taraftardan övgüyle söz eden Guti, İnönü Stadı'nda maç kaybetmelerinin çok zor olduğunu belirtti. Beşiktaş'taki en büyük sorununun ''Türkçe'' olduğunu da ifade eden Guti, ''Dilin zorluğu en büyük engel ve herşeyi yavaşlatıyor. Çok zor bir dil. Ama çok iyi takım arkadaşlarım var ve kulüp bana çok iyi davranıyor. Yeterince iyi uyum sağladım. Takım arkadaşlarımla sahada anlaşabilmek için bir kaç kelime öğrendim ama takımda çok yabancı olduğu için en geçerli dil ingilizce'' diye konuştu. Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan ve Schalke 04'e giden Raul gibi kendisini genç bir çocuk gibi hissettiği ancak uyum ile kısa sürede bunu atlatacağını ifade eden Guti, ''33 yaşındayım ve Real Madrid'de sürekli olarak takıma yeni gelenleri ben karşıladım şimdi ise tam tersi'' değerlendirmesini yaptı. Guti, 14 yıl formasını giydiği Real Madrid'e gelecekte ''Spor direktörü veya alt yapıda görev alan bir yönetici'' olarak dönmek istediğini kaydetti. Real Madrid'de kendisine benzetilen genç futbolcu Canales ile ilgili bir soru üzerine ise Guti, ''Gerek fizik gerekse topla oynaması bakımından gerçekten bana çok benziyor. Benim vekilim mi olur yoksa benden daha mı iyi olur bilemiyorum ama Real Madrid'de başarılı olmasını umuyorum'' ifadelerini kullandı. Öte yandan, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Guti için İspanyol basınında yeralan yorumlarda, ''Guti, Beşiktaş'ta sihirler yapmaya devam ediyor. 14 sırt numaralı Guti, El Madrigal Stadı'nda bir futbol dersi verdi. Mourinho, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'den bir hediye beklerken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören Schuster'e büyük bir hediye vermiş oldu. O da Guti'' denildi.