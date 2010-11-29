-GUTİ: BANA ÇAMUR ATILIYOR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti Hernandez, geçen hafta bir gazetede hakkında çıkan yaşları küçük kızlarla birlikte olduğu yönündeki habere tepki gösterdi. Guti, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray derbisi öncesi hakkında bazı haberler çıktığını belirterek, ''Bu konuları önemli derbiden önce konuşmak istemedim. Maça konsantre olmuştuk ve bu konsantrasyonun bozulmaması için bugünü bekledim'' deyi konuştu. ''Medyada çıkan haberlerle bana çamur atılıyor'' diyen Guti, şöyle devam etti: ''Futbolculuğuma, insanlığıma çamur atıldı. Her şeyden önce ben 2 çocuk babası bir insanım. Burada çıkan haberin dayanağı yok ve tamamen bana zarar vermek amacıyla yazılmış. Gerek ben, gerek kulübüm bu gazete ve bu Türk gazeteci hakkında haklarımızı mahkemede arayacağız. Bu gazetecinin yazdığının doğru olmadığını göstermek amacıyla bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum.'' Artık sabahları böyle saçma sapan ve yalan haberlerle uyanmak istemediğini anlatan İspanyol futbolcu, ''Benim Türkiye'ye gelmemdeki en büyük amaç futbol oynamak. Böyle yalanları kabul etmiyorum'' dedi. -''İSPANYA'DA FARKLI BURADA FARKLI YAZILDI''- Bir gazetecinin bu haberlerin kaynağının İspanya olduğunu belirtmesi üzerine Guti, şöyle konuştu: ''Öncelikle İspanya'daki haber benim tanıdığım iki insanın bir davada yargılanmasıyla ilgili. Benim davayla tek bağlantım bu insanları tanımam. Bana hala mahkemeden gelen yazı yok. İspanya'da suçlanmazken, Türkiye'de benim de suçlandığım yazıldı. İspanya'da yazılanlarla buradakiler farklı. İspanya'da hiçbir gazetede benim 10 ile 17 yaşlarındaki küçük kızlarla cinsel ilişki kurmakla suçlandığım yazılmadı ama burada yazıldı. Kimse kendi çıkarı için başkasının üzerinden rant sağlayamaz.'' İspanya'da küçük yaştaki kızlarla cinsel ilişkiye girmenin çok büyük suç olduğunu kaydeden Guti, ''Zaten böyle bir şey olsa şimdi hapiste olurdum, mahkemede olurdum. Bu ispanya'da büyük bir suçtur. Bu yazılanların hiçbiri doğru değildir'' ifadelerini kullandı. -GOL SONRASI YAPTIĞI SEVİNÇ HAREKETİ- Guti, derbi maçta attığı golden sonra yaptığı gol sevincinin anlamıyla ilgili bir soruya, ''Bu işaret dilinde 'N' demek. Bu da benim kız arkadaşım Noelia'nın baş harfi. Onunla birlikte olmaktan çok mutlu olduğum için böyle bir hareketi yaptım'' diye yanıt verdi. -''DERBİ GALİBİYETİ ÇOK ÖNEMLİ''- İspanyol futbolcu, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu vurguladı. Derbi öncesinde Trabzonspor'un maçını kazandığını ifade eden Guti, ''Fark 12 puana çıkmıştı. Derbide iyi bir maç çıkardık ve galip gelerek puan farkını yeniden 9'a indirdik. Galibiyet bize büyük bir mutluluk verdi'' şeklinde konuştu. -''BULUNDUĞUMUZ KONUMDAN MEMNUN DEĞİLİZ''- Guti, ligde bulundukları konumdan memnun olmadıklarını kaydederek, şunları söyledi: ''Bizden zayıf rakiplere karşı puan kaybettik. Ayrıca evimizde de çok puan kaybı yaşadık. Bunların önlemini almamız gerekir. Ayrıca bugüne kadar tam kadro çalışamadık. İlk 11'deki 4-5 oyuncu sakatlandı ve uzak kaldıkları süreler en az 1 aydı. Bu da düzenimizi bozdu. Ancak yavaş yavaş toparlıyoruz. Dünkü maçın bizim için çıkış olduğunu düşünüyorum.'' -''REAL MADRİD'İN KAZANMASINI İSTİYORUM''- İspanya Ligi'nde bu akşam oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı hakkında da yorum yapan Guti, ''Madridli'yim, bugün de Real Madrid'in kazanmasını istiyorum. Real Madrid için bu maç çok önemli ve kazanmasını diliyorum'' dedi. ''Bu maçta forma giymek ister miydin?'' sorusuna Guti, ''Şu anda burada çok mutluyum. En büyük mutluluğum dünkü maçı kazanmak oldu'' şeklinde konuştu. -''RAUL'U ÖZLÜYORUM''- Almanya'nın Schalke takımına transfer olan eski takım arkadaşı Raul ile ilgili bir soru üzerine Guti, ''Raul'u çok özlüyorum. Uzun yıllar beraber oynadık. İkimiz de farklı ülkelerdeyiz. Kendisine karşı büyük özlem duyuyorum'' dedi. Raul'un Almanya'da çok mutlu olduğunu anlatan Guti, ''Ben yakın arkadaşı olarak onun burada oynamasını çok isterim. Tekrar böyle bir şans olursa, bu beni mutlu eder'' ifadelerini kullandı. -''İYİ Kİ BURAYA GELMİŞİM''- Türkiye'de çok mutlu olduğunu anlatan İspanyol futbolcu, ''İyi ki buraya gelmişim. Beni buraya getirenlere teşekkür ediyorum. Herkes benim yanımda ve devamlı bana destek veriyor. Burada kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum, herkes benimle ilgileniyor ve burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum'' şeklinde konuştu. -1960'LARIN FUTBOLU MU OYNANIYOR?- Teknik direktör Bernd Schuster'in Türkiye'de bazı takımların 1960'lı yılların futbolunu oynadığını söylediğinin hatırlatılması üzerine Guti, ''Türkiye ligi çok önemli bir lig. Ancak büyük liglerle karşılaştırdığınız zaman ufaktan da olsa mentalitenin değişmesi ve biraz daha futbol oynamaya yönelik olması gerekiyor. Bu mentalite değişirse Türkiye ligi daha iyi yerlere gelir'' dedi. -''MESUT ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU''- Guti, Real Madrid'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e de övgüler yağdırdı. Mesut'un çok iyi bir futbolcu olduğunu belirten Guti, ''Dünya Kupası'nda çok iyi maçlar çıkardı. Real Madrid için çok iyi bir transfer. Bu sene iyi devam etmesini ve tüm kupaları kazanmasını diliyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.