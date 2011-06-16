-GUTİ: "BEŞİKTAŞ'TA BIRAKIRIM" MADRİD (A.A) - 16.06.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu, ''Guti'' lakaplı Jose Maria Gutierrez, futbolu Beşiktaş'ta bırakacağını bildirdi. İspanyol devlet televizyonu TVE'ye röportaj veren Guti, Real Madrid'den ayrılmasının Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe gelmesinden kaynaklanmadığını belirtti. ''Kim gelirse gelseydi, gerek Raul gerekse ben kariyerimize başka bir takımda devam etmek, yeni şeyler öğrenmek istiyorduk. Ayrılmanın zamanı gelmişti'' diyen Guti, bir ara futbolu bırakıp başka şeylerle ilgilenmeyi düşündüğünü ancak sonra devam etme kararı aldığını ifade etti. Guti, Real Madrid'e dönme olasılığı olup olmadığına ilişkin bir soruya, ''Arasalar bile Real Madrid'e dönmem'' yanıtını verdi. 34 yaşındaki futbolcu, ''Beşiktaş'ın benim son takımın olacağını sanıyorum. Orada kramponlarımı çıkartıp, futbola 'güle güle' diyeceğim. Üzücü olacak ama hayatımda yeni bir dönemin başlayacağını bilerek bunu yapacağım'' ifadesini kullandı. Bu arada Guti, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle geçen sezon çok maç kaçırmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. İspanyol futbolcu, İstanbul'da küçük bir evde öğrenci gibi bir hayat sürdürdüğünü de kaydetti. Öte yandan, İspanyol ''Cuatro'' televizyonunda yer alan ''Hormiguero'' adlı eğlence programına da konuk olan Guti, Beşiktaş formasıyla İnönü Stadı'na çıktığı ilk anı şöyle anlattı: ''İlk olarak sahada Ronaldo'yu veya Benzema'yı görmek için bakındım... Ama Beşiktaş'ın gerçekten beni çok iyi karşıladığını söylemem lazım. Çok küçük bir stadımız var ancak atmosferi çok sıcak. Isınmak için çıktığımızda taraftarlar adınızı tezahürat ediyor ve gidip onları selamlamadığınız sürece susmuyorlar. Ben bilmiyordum 'ne oluyor' diye sorduğumda selam vermem gerektiğini anlattılar ve ben de gittim. Çok hoş bir şey, her maçta severek bunu yapıyorum.'' Programda kendisine küçük bir Türkçe testi yapılan Guti, 3 kelimeden 2'sini doğru tahmin etmeyi başardı. Guti, vücudundaki çok sayıdaki dövmeden dolayı, ''Melekten daha çok şeytanım'' yönünde espri yaparak, son olarak sevgilisi Noelia Lopez'in ismini dövme yaptırmasını ''Çok özel'' diye değerlendirdi.