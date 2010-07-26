Guti, 2 yıl İnönü semalarında uçacak

T24 - Madrid'de dün (25 Temmuz 2010) gerçekleştirdiği Real Madrid'e veda konuşması ardından bugün (26 Temmuz 2010) İstanbul'a gelen İspanyol yıldız Guti, Atatürk Havalimanı'nda izdiham yaratırken, 2 yıllık sözleşme imzalanan ünlü futbolcunun 14 numaralı formaları da satışa çakarıldı.
Beşiktaş'ın Real Madrid'den transferi Guti İstanbul'a geldi. İspanyol yıldızın gelişi tıpkı Quaresma'da olduğu gibi Atatürk Havalimanı'nda izdiham yarattı.
Beşiktaş'ın anlaşamaya vardığı Real Madrid'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Guti, başkan Yıldırım Demirören, futbol şube sorumlusu Serdal Adalı ve yönetici Cengiz Zülfikaroğlu ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.
NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlı formayla Atatürk Havalimanı'na inen Guti'yi yaklaşık 1000 kadar Beşiktaş taraftarı karşıladı.
14 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e dün düzenlediği basın toplantısıyla veda eden İspanyol yıldızın havalimanından çıkışı sırasında alınan yoğun önlemlere rağmen zaman zaman izdiham yaşandı. Aracına binmeden önce omuzlara alınan Guti, taraftarı el sallayarak selamladı.
33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, yarın (27 Temmuz 2010) sabah sağlık kontrolünden sonra akşam saat 20:00'de İnönü Stadı'nda taraftarın huzurunda imza atacak.Transfer İMKB'ye bildirildi
Siyah-beyazlı kulüp, Guti Hernandez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi. İspanyol yıldıza yıllık 2.7 milyon euro garanti para ödenecek.