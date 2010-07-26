Guti, 2 yıl İnönü semalarında uçacak

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Transfer İMKB'ye bildirildi

Beşiktaş'ın Real Madrid'den transferi Guti İstanbul'a geldi. İspanyol yıldızın gelişi tıpkı Quaresma'da olduğu gibi Atatürk Havalimanı'nda izdiham yarattı.Beşiktaş'ın anlaşamaya vardığı Real Madrid'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Guti, başkan Yıldırım Demirören, futbol şube sorumlusu Serdal Adalı ve yönetici Cengiz Zülfikaroğlu ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlı formayla Atatürk Havalimanı'na inen Guti'yi yaklaşık 1000 kadar Beşiktaş taraftarı karşıladı.14 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e dün düzenlediği basın toplantısıyla veda eden İspanyol yıldızın havalimanından çıkışı sırasında alınan yoğun önlemlere rağmen zaman zaman izdiham yaşandı. Aracına binmeden önce omuzlara alınan Guti, taraftarı el sallayarak selamladı.33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, yarın (27 Temmuz 2010) sabah sağlık kontrolünden sonra akşam saat 20:00'de İnönü Stadı'nda taraftarın huzurunda imza atacak.Siyah-beyazlı kulüp, Guti Hernandez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi. İspanyol yıldıza yıllık 2.7 milyon euro garanti para ödenecek.