Guterres, ikinci defa BM Genel Sekreterliği'ne aday

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliğine ikinci kez aday olacağını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Genel Sekreterliği görevinde ikinci beş yıllık dönem için aday olduğunu duyurdu. Dujarric, Guterres’in Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi başkanına 2022'den 2026'ya kadar sürecek olan ikinci dönemde hizmete hazır olduğunu bildirdiğini açıkladı.

2017'de BM Genel Sekreterliğine seçilen Guterres'in görev süresi yıl sonunda doluyor. (İHA)