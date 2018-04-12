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Dünya

Guterres: Güvenlik Konseyi durumun kontrolden çıkmasını önlemeli

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de durumun kontrolden çıkmasını önlemeye çağırdı

12 Nisan 2018 07:16

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi\'ni Suriye\'de durumun kontrolden çıkmasını önlemeye çağırdı.
ABD\'nin Suriye\'ye olası müdahalesi konusunda BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin\'e İçinde bulunulan durumun taşıdığı riskler konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini belirten Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye\'de kimyasal silah kullanımına devam edilmesi ve BM Güvenlik Konseyi\'nde kimyasal silah kullanımının soruşturulması konusunda birlik olunmamasından üzüntü duyduğunu belirtti.

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