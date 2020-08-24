Fenerbahçeli Gustavo: Şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum

Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin net ifadeler kullandı.

FB TV’ye özel röportaj veren Gustavo, “Şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden bahseden Gustavo, “Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisinin farkındayım ve bu sevgiye karşılık vermeden, şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum. Hocamız benden ne görev isterse, onu en iyi şekilde yapmak için elimden gelenin en iyisini yaparım” şeklinde konuştu.