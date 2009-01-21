Gürüz'den Atalay'a 'hodri meydan'

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, YÖK Başkanlığı yaptığı dönemde, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü’nden alınma sürecini anlattı ve

Kemal Gürüz, Atalay’ın hakkında başlatılan disiplin işlemlerinin sona erdirilmesi için Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu’nu aracı koyduğunu belirtirken, “Benim için Atalay, irticai faaliyetleri nedeniyle görevinden alınmış bir rektörden fazlası değil” dedi.





Gürüz, dün CNN Türk’te “Tarafsız Bölge” programına katılarak, gazeteci Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Gürüz, 28 Şubat sürecinde YÖK Başkanlığı yaptığının ve Bakan Atalay’ın aynı dönemde Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındığının anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:



“Atalay’ı istifaya davet ettim, o da ‘uygun görmüyorum’ dedi. Disiplin işlemleri başladı. Pişman olunca, aracı koydu. Aracı da Said Yazıcıoğlu idi. Yazıcıoğlu, YÖK üyelerinden birini aradı ve işlemleri durdurmamızı istedi, biz ise durdurmadık. Görevinden alınmış oldu.”





Gürüz, Atalay’ı da tartışmaya davet ederek, “Hodri meydan. İstediği şartlar altında, tartışalım” dedi.