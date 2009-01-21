Gürüz 'Ordu göreve' pankartı için ne dedi?

Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, "Ergenekon operasyonunu çok önemsediğini" söyledi. Kemal Gürüz, YÖK Başkanı olduğu dönemde katıldığı bir mitingte açılan "Ordu göreve" pankartıyla ilgisi olmadığını da ifade etti, pankarta karşı net tavır koydu.



Ergenekon operasyonunun 10'uncu dalgasında gözaltına YÖK eski başkanı Kemal Gürüz, Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk oldu



Kemal Gürüz'ün olay yaratan açıklamalarının satırbaşları



- Bütün darbelere karşıyım... '28 Şubat' darbe değildi. Anayasal süreç içinde yapılmış bir işlemdi.



-Benim görev yaptığım dönemde bana ne askeri kanattan ne de sivil kanattan bir talimat gelmedi. Ben Erbakan'ın yerinde olsam o kararları imzalamazdım. YÖK başkanıyken MGK'ya brifing verdim. Ben sicil amiriyim. Görevim gereği üniversitede çalışanlarına tezkiye doldurdum. Kimseyi fişlemedim. Kimsenin eşinin başının kapalı olması ya da namaz kılması beni ilgilendirmez.



- Anayasa Mahkemesi'nin aldığı türban kararına uymayan benim için dincidir.



- Beşir Atalay irticai faliyetlerden dolayı görevden alınmış rektördür. Çağırdım, istifaya davet ettim. Kabul etmedi, ben de görevden aldım, araya bugün bakan olan Sayid Yazıcı'yı koydu. Bir üyemiz pişman olmuş dedi.



- Beşir Atalay'la gelsin istediğ yerde tartışalım. Hodri meydan



Ordu göreve pankartı açanlar için ne dedi?



- Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği bir mitingti. Rektör arkadaşlar beni davet etti gittim. (Ordu göreve pankartlı fotoğrafı anlatıyor) Şu meşhur fotoğraf...Benim o pankartı açan grupla uzaktan yakından ilgim yok. O pankartı sapık ruhlu bir girişim olarak görüyorum. F tipi medya bu fotoğrafı kullanarak hakkımda olumsuz yayınlar yaptı.



- İmam hatipten çıkıp kaymakam olunmaz, imam hatipten çıkıp öğretmen olunmaz, vali olunmaz. Yapa yapa bu hale gelinmiştir.



- Ben Türk milliyetçisiyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları ABD çıkarlarıyla örtüşüyor. Osmanlı bu tercihini Almanlardan yana kullandığı için battı.



- Demirel'e büyük saygım var. Demirelciyim. Ama son seçimde oyumu CHP'ye verdim. Bu seçimde de CHP'ye vereceğim.



- Ben korkmayacağım, susmayacağım AKP'ye karşı mücadeleme devam edeceğim.



- Geçmişte yaptıklarımdan dolayı hiç pişman olmadım. Bugün olsa yine yaparım. Hatta az bile yaptğımı düşünüyorum.