T24 LogoT24 Logo
Spor

Gururumuz Karataş

Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivali’nin ilk gününde üçte üç yapan atçılığımızın yüzü, dün de Halis Karataş&

08 Eylül 2008 03:00


Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivali’nin ilk gününde üç yarışın üçünü de kazanarak büyük bir zafere imza atan atçılığımızın yüzü, dün de Halis Karataş’la güldü.

Şampiyon jokeyimiz Karataş, üç uluslararası yarışın ikisinde bindiği atları birinciliğe atarak gururumuz oldu.

1600 metre mesafeli Malazgirt Koşusu’nda Şinis Şimşek’in, Ayabakan isimli safkanı ile birinci olan Halis Karataş, 2400 metrelik Boğaziçi Koşusu’nda da Hayrullah Doğan’ın Inspector ile zafere ulaştı. Ayabakan 1.45.36’lık bir derece elde ederken, Inspector 2.27.35’le yarışı önde bitirdi.

Enternasyonel koşuların en önemlisi olan 600 bin dolar ikramiyeli Topkapı Koşusu’nda ise birinciliği İngiltere’den Pressing isimli safkan kazandı. 1600 metre mesafeli yarışta jokeyi N.F.Calln ile ilk sırayı alan Pressing 1.33.65’lik bir derece gerçekleştirdi. Pressing’in ilgililerine kupa ve şiltlerini TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci verdi. Bu arada dün iki koşuda at binen Dünya’nın en iyi jokeylerinden Frankie Dettori dereceye giremedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24