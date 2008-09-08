Gururumuz Karataş



Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivali’nin ilk gününde üç yarışın üçünü de kazanarak büyük bir zafere imza atan atçılığımızın yüzü, dün de Halis Karataş’la güldü.



Şampiyon jokeyimiz Karataş, üç uluslararası yarışın ikisinde bindiği atları birinciliğe atarak gururumuz oldu.



1600 metre mesafeli Malazgirt Koşusu’nda Şinis Şimşek’in, Ayabakan isimli safkanı ile birinci olan Halis Karataş, 2400 metrelik Boğaziçi Koşusu’nda da Hayrullah Doğan’ın Inspector ile zafere ulaştı. Ayabakan 1.45.36’lık bir derece elde ederken, Inspector 2.27.35’le yarışı önde bitirdi.



Enternasyonel koşuların en önemlisi olan 600 bin dolar ikramiyeli Topkapı Koşusu’nda ise birinciliği İngiltere’den Pressing isimli safkan kazandı. 1600 metre mesafeli yarışta jokeyi N.F.Calln ile ilk sırayı alan Pressing 1.33.65’lik bir derece gerçekleştirdi. Pressing’in ilgililerine kupa ve şiltlerini TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci verdi. Bu arada dün iki koşuda at binen Dünya’nın en iyi jokeylerinden Frankie Dettori dereceye giremedi.



