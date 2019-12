'Gururla gideceğim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 29 Kasım Cumartesi günü Fenerbehçe ile yapacakları maça gururla gideceğini söyledi.



Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk defa rakip takımın teknik adamı olarak Kadıköy'e gideceğini belirterek, ''Bu çıkışlarımdan hayatım boyunca onur duydum. Hayatım boyunca hizmet ettiğim, bana görev veren kulüpler için her türlü çabamı harcadım. Bunların görev yaptığım her camia tarafından bilindiğinin bilincindeyim. Kadıköy'e göğsümü gere gere çıkacağım. Başımı öne eğmek için hiçbir neden yok. Orada gururla görev yaptım. Bu gururu nasıl bu camiada taşıyorsam, her camiada gururla görev yaptım'' dedi.



Derbi maçlarında sonucun ne olacağının bilinmeyeceğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, ''En azından belirgin iç saha üstünlüğü yok. Beşiktaş BJK İnönü'de, Fenerbahçe'de Kadıköy'de oynadığı maçlarda her türlü sonucun diğer derbiden daha ihtimalli sonuçlara sahne olduğunu biliyoruz. Ayrı bir heyecan olacak. Neticede görev yaptığım büyük bir camianın, taraftarının bulunduğu stada gideceğim'' diye konuştu.





-''DERBİLERİN HEYECANI FARKLIDIR''-





Siyah-beyazlı takımın teknik adamı, derbi maçların heyecanın farklı olduğunu dile getirdi.



Bütün derbi mücadelelerinin heyecanlı ortamda geçtiğini ifade eden Denizli, şunları söyledi:



''İster bir takımın başında olarak çıkın, isterseniz bir futbolsever olarak izleyin, derbilerin heyecanı farklıdır. Gündemi oluşturması farklıdır. Ligin üçte birlik bölümü sona ererken derbi heyecanının da bu atmosfere katılması güzel ve keyifli bir durum. Ayrı bir lezzet. Tahmin ediyorum ki, güzel ve keyifli bir maç olacak. İzleyen herkese en azından Beşiktaş olarak, her şeyiyle 90 dakikaya yakıştığını dedirtebilmek için mücadele edeceğiz. İnşallah bu konuda başarılı olacağız.''





-''FAVORİ YOK''-





Denizli, kamuoyunun maçın favorisi olarak Beşiktaş'ı göstermesine de katılmadığını söyledi.



Favori oldukları düşüncesine katılmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, ''Bunu yaşıyorum, yıllarca da yaşadım. Son oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı dahil, favori takım konusundaki düşünenleri yanılttı. Şartlar ne olursa olsun ilk defa kulübümün başında derbi maçına çıkacağım. 100 yıldır bunların favorisi olmadığını defalarca yaşamış bir ülkeyiz. Bu bakımdan o günün görüntüleri ve verileri itibariyle bir takımın artıları fazla olabilir. Ama maç içinde ölçü almak, kabullenmek söz konusu değil. Mümkün değil. O günkü heyecan çok farklı. Futbolcuların ve taraftarların hissettiği çok farklı. Düşünülenler ortaya konulduğu müddetçe düşünülebilir. Ters şeylerle karşılaşabiliyoruz'' diye konuştu.



Mustafa Denizli, 90 dakikanın sonucunu bilemeyeceklerini vurgulayarak, ''En azından Beşiktaş olarak derbide bize yakışan futbol ortaya koymayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımız neticesinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz'' dedi.





-''KADIKÖY ZOR DEPLASMAN''-





Beşiktaş'ın çalıştırıcısı, Kadıköy'ün zor deplasman olduğunu herkesin bildiğini vurguladı.



Kadıköy'de oynamanın hem zevkli, hem de ayrı heyecan taşıdığını anlatan Denizli, ''İki taraflı yaşayan insan olduğum için biliyorum'' dedi.



Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Porto takımıyla yaptığı maçta aldığı sonuca üzüldüğünü dile getiren Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Dün Fenerbahçe talihsizlikler yaşadı. Tempolu başladı, pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin kadrosunda değerli futbolcular olduğunu göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe bazı konularda gelişmiş bir takım. Bu sezon itibariyle yüzde yüz koymayalım ama çok iyi yaptığı işler var. Büyük kulüplerin şampiyonluk potasından uzaklaşmamak için her türlü çabayı koyduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'ye göre avantajlı bir görüntüdeyiz. Bunu devam ettirmek düşüncesindeyiz.''



Teknik adamların derbideki etkinliklerinin oynanan 90 dakikadan ziyade maça hazırlamasında ortaya çıktığına dikkati çeken Denizli, ''90 dakika öncesinde takımın hazırlanma sürecinde teknik adamın daha etkili olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımla bu iletişimde iyi olduğumu düşünüyorum. Çok iyi değil ama ilerleyen dönemlerde çok iyi de olacak. Ümit ediyorum etkin olurum'' diye konuştu.



Denizli, takımını Fenerbahçe karşısında nasıl bir kurgu ve sistemle oynayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:



''Futbolda bazen doğru çalışmalar doğru sonuç vermeyebilir. Bu hafta Eskişehirspor'a karşı kazandığımız golden önceki Tello'nun kullandığı serbest vuruş bölge olarak az yapılan bir çalışmadır. Korner ve kaleye yakın yerdeki vuruşlar için çalışmalar daha fazla zaman alır. Bu çalışmalar gol getirmeyebilir. Ancak takım üzerinde alışkanlık oluşturur. Dünya futbolunda gol alanları öyle asgariye indi ki bu toplar önem kazandı. Bunun için yeni alışkanlıklar geliştiriyoruz.''



Fenerbahçe'nin Porto karşısında aldığı sonuca çok üzüldüğünü, ancak sarı-lacivertli takımın toparlanıp kendileri ile yapacağı maça hazırlanacağını belirten Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Fenerbahçe'nin kazanması, ülke futbolunun puan kazanması ayrı bir şey. Fenerbahçe taraftarı, yöneticisi ve oyuncusunun üzüntüsü bugün devam eder. Bu çok uzun süreli olmaz. Psikolojileri değişir. Ayrıca Fenerbahçeli oyuncuların telafi etmek isteyeceği konu, bir önceki maçın görüntüsünü değiştirmektir. Bu onlar için ayrı itici bir güç olacaktır.''





-''BELLİ BİR DEFANS KURGUMUZ YOK''-





Mustafa Denizli, belli bir defans kurguları olmadığını, rakibin anlayışına göre oynadıklarını anlattı.



Tek forvetle ya da ikili forvetle hücum eden takımlara karşı aynı şekilde oynamayacaklarını dile getiren Denizli, ''Rakibin hücum şekline göre defans kurgumuzu oluşturuyoruz. Bu konuda zorluk yaşamıyoruz. Görev verdiğimiz futbolcular birkaç yönlü oynayabilirler'' dedi.



Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımların fazla olmasının tat vereceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:



''Beşiktaş olarak Fenerbahçe maçında düşünce ve sonuç açısından bize yakın bir olguyu gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun birinci şıkkı da kazanmaktır. Onun dışında düşüncemiz olamaz. En az Fenerbahçe kadar mücadele etmeli ve koşmalıyız. En az onlar kadar kontrollü ve sakin olmalıyız. Bu eşitliği sağlamak lazım. Sonuç ne olur bilemem. Maç içinde neler yaşanacağını tahmin edemeyiz. Hem saha çalışması olarak, hem de teori olarak maça kadar hazırlanacağız. Çalıştıklarımızın ne kadarını gerçekleştiririz bilemiyorum. Ama futbolcularımın isteklerinin üst düzeyde olduğunu görüyorum. Bunun üzerine artılar koyarak ilerlemek istiyoruz.''



Hayatı boyunca ''Beraberlik iyi sonuçtur'' ifadesini kullanmadığına dikkati çeken siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ''Beraberlik bir kere iyi sonuçtur. O da son maçta bu sonuç seni şampiyon yapıyorsa iyi sonuçtur'' dedi.



Denizli, ''Alex için bir önlem veya markaj düşünüyor musunuz'' sorusunu ise ''Alex takımın etkili oyuncularından biri. Yüksek kalitede bir oyuncu. Ancak düşündüğünüz manada bir şey planlamıyoruz. Yapılması gereken neyse onu yapacağız. Onun dışında farklı şeyler veya önlemler ortaya koyacak değiliz'' diye yanıtladı.





-HAKEM KONUSU-





Denizli, maçın hakeminin erken açıklanmasının doğru olup olmadığı sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:



''Beni bu işlere bulaştırmayın. Bünyamin Gezer'i ilk defa Trabzonspor maçında gördüm. Ülkemizin çok değerli hakemlere sahip olduğu bir gerçek. İster Bünyamin Gezer, isterse başkası olsun. Sonuç ne olursa olsun benim hakemlerimizle ilgili ağzımdan olumsuz bir kelime duymayacaksınız. Hakemin hata yapabileceğini bilen biriyim. Bir derbi heyecanı camialarda nasıl varsa bunu yönetecek kişilerde de olacaktır. Önemli olan hepimiz adına maçın olumlu bitmesi.''