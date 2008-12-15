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Spor

'Gurur duyuyorum"

Bursa Nilüfer Belediyesi'nin antrenörü Emin İmen, aldıkları yenilgiye karşın oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

15 Aralık 2008 02:00


Aroma Voleybol Bayanlar Birinci Ligi takımlarından Bursa Nilüfer Belediyesi'nin antrenörü Emin İmen, DYO Karşıyaka karşısında sahalarında aldıkları 3-2'lik yenilgiye karşın oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

İmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrosunda 3 yabancısı ve A Milli Takım oyuncuları bulunan güçlü rakipleri karşısında başa baş mücadele ettiklerini, maçı uzatma setinde tecrübe eksikliği nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Ligde güçlü rakiplere karşı kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini dile getiren İmen, buna karşın hiçbir maçta ezilmediklerini belirterek, ''DYO Karşıyaka maçında da çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ama tüm olumsuzluklara karşın ortak olduğumuz maçı kaybetmemize de üzüldük'' diye konuştu.

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