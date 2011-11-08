-Gürün: ''Van'daki olayı Muğla'ya taşımamalıyız'' MUĞLA (A.A) - 08.11.2011 - Van'ın Özalp ilçesindeki 2. Hudut Tabur Komutanlığı Kışlası'na 2004 yılında verilen ''Orgeneral Mustafa Muğlalı'' adının değiştirilmesinin ardından, gözler Muğla'da bulunan ''Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı''na çevrildi. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da dönemin Belediye Başkanı Erman Şahin tarafından 30 yıl önce yaptırılan işhanına, belediye meclisi kararıyla Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın adının verildiğini söyledi. Orgeneral Mustafa Muğlalı adının işhanına verilme gerekçesinin farklılığına işaret eden Gürün, ''Özalp'taki 2. Hudut Tabur Komutanlığı Kışlası'nda kaldırılan isim 2004 yılında konulmuş. Biz işhanına ismi 30 yıl önce verdik. İşhanına 'Orgeneral Mustafa Muğlalı' ismini veriş amacımız, bizim bir hemşehrimizin askeri bir bürokrat olarak üst seviyeye yükselmesi ve hemşehri olarak isminin orada yaşatılmasını istememiz. Van'daki hadiseler ile bizim isim koymamız arasında çok fark var'' dedi. Gürün, Mustafa Muğlalı'nın davası devam ederken cezaevinde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Muğlalı'nın hukuki süreç sonuçlanmadan vefat ettiğini hatırlattı. ''Burada olay olmuştur, olmamıştır o bizi isim koyma konusunda çok fazla ilgilendirmiyor'' diyen Gürün, sadece üst seviyeye gelmiş, general oluncaya kadar çeşitli yararları olmuş bir hemşehrilerinin isminin işhanına verildiğine dikkati çekti. ''Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı''nda çeşitli iş yerleri bulunduğunu anlatan Belediye Başkanı Osman Gürün, şöyle konuştu: ''Tek başına biz belediye olarak işhanının sahibi değiliz. Kamu Mülkiyeti Kanunu'na göre de tek başına karar alma durumunda değiliz. Biz Van'da yaşanan olayı Muğla'ya taşımamalıyız. Orada belirli bir hassasiyet vardı ve bu hassasiyeti Genelkurmay uygun gördü ve kaldırdı. Ama burada isminin bulunuşu sadece bir hemşehrilik duygusuyla var.'' Muğla'da, Van'daki olayı tasdikleyen, hatırlatan bir tavır olmadığını da vurgulayan Gürün, Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nda isim değişikliğiyle ilgili kendilerine şuana kadar bir talep gelmediğini de bildirdi. İşhanı içinde ilçe teşkilatı bulunan CHP Muğla Merkez İlçe Başkanı Bahattin Gümüş, Orgeneral Mustafa Muğlalı isminin işhanından kaldırılmasını istemediklerini söyledi. AK Parti Muğla İl Başkanı Nihat Öztürk ise isim değişikliği ile ilgili daha önce de çalışma yürüttüklerini belirterek, ''Biz günümüzde bu ismin oraya yakışmadığını insanlara başka şeyler çağrıştırdığını düşünüyorum. Genelkurmay'ın Van'da yaptığı isim değişikliğinin Muğla'da da yapılmasının hayırlı olacağını düşünüyorum'' dedi.