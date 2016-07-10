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Dünya

Gürültülü seks tutuklama getirdi

Komşularını rahatsız ettiği öne sürülen kadın 90 gün hapis cezasına çarptırıldı

10 Temmuz 2016 20:19

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Amanda Warfel, cinsel ilişkiye girerken gürültü yaparak komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Posta’nın İngiliz Daily Express gazetesinden referans verdiği haberine göre; 25 yaşındaki Warfel, komşusunun evindeki mobilyaların sallanmasına yol açan davranışının uygunsuz olduğunu itiraf etti.

Warfel'ın rahatsız ettiği Saylor Ailesi, iki yıl süren çilenin ardından bir nebze olsun rahatlamış. Yaşları dokuz ila 18 arasında değişen dört çocukları bulunan Saylor'lar, yaşadıklarını şu unutulmaz cümleyle anlattı: "Çok kötüydü… Hayatımızı cehenneme çevirdi."

Yargıç kararında, hiçbir koşulda Warfel'in Saylor Ailesi ile temasa geçmemesine de hükmetti.

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