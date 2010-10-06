T24 LogoT24 Logo
Dünya

GÜRÜLTÜLÜ İŞ YERLERİNDE KALP HASTALIĞI RİSKİ LONDRA (A.A)

06 Ekim 2010 15:18

-GÜRÜLTÜLÜ İŞ YERLERİNDE KALP HASTALIĞI RİSKİ LONDRA (A.A) - 06.10.2010 - Gürültülü iş yerlerinde 1,5 yıldan fazla çalışmak kalp sorunlarına yol açabiliyor. British Columbia Üniversitesi araştırmacıları, gürültülü iş yerlerinde çalışanların, sakin ortamlarda çalışanlara oranla kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin 3 katı fazla olduğunu bildirdi. Araştırmacı Gan Wengi, en az 20 yaşında olan 6 binden fazla kişiyle yaptığı araştırmanın sonunda, gürültülü iş yerlerinde çalışan deneklerin çoğunun 40 yaşındaki erkekler olduğunu, bu kişilerde aynı zamanda fazla kilo ve sigara içme gibi kalp hastalığı riski faktörleri bulunduğunu da tespit etti. Deneklere, iş yerlerinin ne kadar gürültülü olduğu ve kaç yıldır bu tür ortamda çalıştığının sorulduğu belirtildi. Gürültülü iş yeri, birbirini duyabilmek için sesini yükseltmek zorunda kalınılan yerler olarak sınıflandırıldı. Gan, araştırmasının neticesinde, en az 1,5 yıl gürültülü ortamda çalışanların sessiz ortamda çalışanlara oranla kalp krizi geçirme ve göğüs ağrısı çekme riskinin üç katı olduğunu saptadı. Araştırmanın sonucu, Mesleki ve Çevresel Tıp dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24