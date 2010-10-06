-GÜRÜLTÜLÜ İŞ YERLERİNDE KALP HASTALIĞI RİSKİ LONDRA (A.A) - 06.10.2010 - Gürültülü iş yerlerinde 1,5 yıldan fazla çalışmak kalp sorunlarına yol açabiliyor. British Columbia Üniversitesi araştırmacıları, gürültülü iş yerlerinde çalışanların, sakin ortamlarda çalışanlara oranla kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin 3 katı fazla olduğunu bildirdi. Araştırmacı Gan Wengi, en az 20 yaşında olan 6 binden fazla kişiyle yaptığı araştırmanın sonunda, gürültülü iş yerlerinde çalışan deneklerin çoğunun 40 yaşındaki erkekler olduğunu, bu kişilerde aynı zamanda fazla kilo ve sigara içme gibi kalp hastalığı riski faktörleri bulunduğunu da tespit etti. Deneklere, iş yerlerinin ne kadar gürültülü olduğu ve kaç yıldır bu tür ortamda çalıştığının sorulduğu belirtildi. Gürültülü iş yeri, birbirini duyabilmek için sesini yükseltmek zorunda kalınılan yerler olarak sınıflandırıldı. Gan, araştırmasının neticesinde, en az 1,5 yıl gürültülü ortamda çalışanların sessiz ortamda çalışanlara oranla kalp krizi geçirme ve göğüs ağrısı çekme riskinin üç katı olduğunu saptadı. Araştırmanın sonucu, Mesleki ve Çevresel Tıp dergisinin internet sitesinde yayımlandı.