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Gürültü yapan Suriyelileri uyaran baba-oğul başından bıçaklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında yaşanan kavgada, baba-oğulu yaralayıp kaçan Suriyelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

13 Temmuz 2016 01:12

İzmir’in Buca İlçesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Mesut Yağız, gürültü yaptıkları için uyardığı Suriye uyruklu kişilerin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerinin de Suriyelilere tepki göstermesiyle büyüyen kavgada Mesut Yağız ve oğlu 27 yaşındaki Fatih Yağız bıçak darbesiyle başlarından yaralandı.

DHA'nın haberine göre, bugün saat 19.30 sıralarında Fırat Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mesut Yağız ve oğlu Fatih Yağız gürültü yaptıkları için sokaktaki kimliği belirlenemeyen Suriyelileri uyardı. Suriyelilerin karşılık vermesiyle çıkan tartışmada mahalle sakinleri de gürültü yapanlara tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında yaşanan kavgada baba ve oğlu bıçak darbesiyle başlarından yaralandı.  Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis kavgayı güçlükle ayırırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı baba ve oğlu ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Suriyelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Akın Kına, Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında kavga çıktığini belirterek, "Bu Suriyeliler hazırlıklı zaten satırlar ve bıçaklarla bizim komşuları doğradılar. Bayanlar dışarı çıkamıyor burada, dışarıda oturamıyorlar, markete gidemiyorlar. Küfürlü konuşuyorlar, gece zaten hiç yatma yok sabaha kadar kapılarda balkonlarda yüksek sesle konuşuyorlar. Komşuların uyurmasıyla bugün büyük bir kavga çıktı. Bugün belki yaralıyla atlatıldı ama yarın öbür gün kesinlikle bu çok daha büyük çok daha vahim olaylara gebe" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İzmirBucaSuriyelilerbaba oğulMesut YağızFatih Yağız

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