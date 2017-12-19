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Gürültü nedeni ile çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde gürültü nedeni ile çıkan kavgada 2 çocuk babası 35 yaşındaki Yunus Kazan bıçaklanarak öldürüldü

19 Aralık 2017 13:49

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde gürültü nedeni ile çıkan kavgada 2 çocuk babası 35 yaşındaki Yunus Kazan bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Mithatpaşa Mahallesi 2805 Sokakta dün gece geç saatlerde meydana geldi. Mobilyacı  Yunus Kazan, iddiaya göre sokakta gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verenleri uyarmak istedi. Bunun üzerine sokağa çıkan Kazan ile gürültü yapanlar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Kazan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kazan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazan’ın acı haberini alarak hastaneye koşan yakınları sinir krizi geçirdi. Kazan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

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