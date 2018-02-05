Gürsoy Grup ve Multinet Up'tan iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - EĞLENCE ve perakende sektöründe önemli yatırımları bulunan, Gürsoy Grup ile Türkiye’nin finansal teknoloji ve hizmetler şirketi Multinet Up, hayata geçirdikleri ortak girişim ile finansal teknolojileri ve sadakat uygulamalarını kullanarak, günlük yaşam ve eğlence alanında faydalar dünyası kurmayı planladıklarını açıkladı.

Ortaklığa giden, iki şirket yaptıkları yazılı açıklamada, eğlence ve sadakat uygulamaları özelinde sektördeki oyun kurucu konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Geçtiğimiz dönemde, Türkiye’nin en yaygın yeni nesil ödeme platformu İninal’ın çoğunluk hissesini satın alan Multinet Up ile Gürsoy Grup, bireylerin günlük yaşamlarına dokunacak eğlence ve fayda temalı bir platformda ortaklığa gitti. Eşit hisseli olarak kurulan şirketin ismi \'Yenilikçi Ödeme Sistemleri\' olarak belirlendi.

\"MÜŞTERİLERİMİZE ÇOK ÖZEL EĞLENCE VE KAZANÇ FIRSATLARI SUNACAĞIZ\"

Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, Multinet Up ile kurdukları ortaklığa ilişkin şunları söyledi:

“Projelerimiz özelinde sunulan geniş marka karması, tasarım konsepti, eğlence ve sosyo-kültürel olanaklar ile sektörün eğlence ve alışveriş entegrasyonu sağlayan lider şirketlerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerek Multinet Up gerekse iştiraki İninal ve bağlı oldukları Fransız Up Group, ödeme sistemleri alanında geliştirdikleri yenilikçi çözümler ile tanınıyor. Onlarla ortak bir girişimde bulunmaktan çok mutluyuz. Pek yakında müşterilerimize çok özel eğlence ve kazanç fırsatları sunacağız.\"

\"YENİ NESİL FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER ALANINDA ÖNCÜYÜZ\"

Multinet Up CEO’su Demirhan Şener ise, “Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmetler alanında öncüyüz. Bu öncülüğümüzü geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam edeceğimiz yenilikçi ürünler ve çözümler ile hayatın her alanına taşımayı hedefliyoruz. Bugün Gürsoy Grup ile imza altına aldığımız ortaklık kararı, bu hedef doğrultusunda çok önemli bir dönüm noktasıdır\" dedi.

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