Gürses: Uysal dönemi herhalde Merkez Bankası tarihinde en basiretsiz ve kötü yönetilen bir dönem olarak tarihe geçti

Merkez Bankası eski bürokratı Uğur Gürses bugünkü yazısında, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasının en büyük sebebinin TL’nin 1 yıl içinde yüzde 30’u aşan değer kaybı olduğunu belirtti. Uysal'dan önceki başkan Murat Çetinkaya'nın iktidarın isteklerine itaat etmediği için görevden alındığını söyleyen Gürses, "Uysal’ın Beştepe’nin siyasi direktifleri doğrultusunda hızla negatif reel faiz koşullarını sağlaması, aşırı gevşek para politikası ve devasa kredi genişlemesine yol vermesi Beştepe’yi memnun etmiş olmalıydı. Bu politika koşullarının sağlanması için döviz rezervlerinin devasa boyutta eritilmesi de akıl alır gibi değildi. Uysal dönemi herhalde Merkez Bankası tarihinde en basiretsiz ve kötü yönetilen bir dönem olarak tarihe geçti" dedi.

Başkanlığa yeni atanan Naci Ağbal'ın ise Uysal'ın çektiği sıkıntıları yaşayacağını düşünen Gürses, bunu Tansu Çiller döneminden bir örnekle anlattı: "Başkan Uysal’ın yerine atanan Naci Ağbal ise sonradan edindiği siyasi kimliği olsa da, Ankara’da ekonomi yönetimindeki en basiretli ve deneyimli teknokrattı. Uysal’dan daha farklı ve iyi yönde yönetim göstermesi muhtemel olsa da geçmiş deneyimler bunun mümkün olamayacağını söylüyor bize. Zira bizatihi Merkez Bankası başkanlarını görevden alan siyaset zihniyeti bu sorunun kaynağı.

Benzer deneyim geçmişte var: 1993’te faiz düşürme macerasına girişen ekonomi profesörü bakan Tansu Çiller, Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu’nun istifasına yol açmıştı. Bir süre vekaletle yürütülen koltuğa değerli bir iktisatçı, Wharton School’da görev yapan Prof. Bülent Gültekin atanmıştı. Ama aynı siyasi zihniyet değişmediğinden, gelen yeni başkan da işini yapamaz duruma düşüp çok kısa sürede istifa etmişti."

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