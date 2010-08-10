Gürses, şampiyonanın açılışını yapacak

T24 - Türkiye'de düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın açılışında Müslüm Gürses, Sezen Aksu, MFÖ ve Anadolu Ateşi sahne alacak.



Türkiye'de yapılacak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın açılışı 27 Ağustos’ta 17 bin kişilik Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Şampiyonanın açılış töreninde Müslüm Gürses, Sezen Aksu, MFÖ ve sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi sahne alacak. Ayrıca Oscar törenleri dışında açılışlara katılmayan ünlü Cirque De Soleil de muhteşem gecede yer alacak.



Vatan'ın haberine göre açılışa başta ABD Başkanı Obama ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin olmak üzere, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Yunanistan Başbakanı Papandreu, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad, Ürdün Kralı Abdullah gibi şampiyonaya katılacak 23 ülkenin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanları da davet edildi.



Konuyla ilgili olarak bilgi veren Gençlik Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, “Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birine evsahipliği yapıyoruz. Bu şampiyonanın bugüne kadar yapılanların en iyisi olmasını istiyoruz ” dedi.



Cirque De Soleil gibi dünya çapında bir ekiple anlaştıklarını da belirten Akgül, “Törende Sezen Aksu da ülkemizin müziğinden en güzel örnekleri sunacak, Müslüm Gürses de. Ben özellikle Gürses’in olmasını arzu ettim. Çünkü ülkemizden farklı bir mozaik. Ayrıca MFÖ ile Anadolu Ateşi de açılışta yer alacak. Ayrıca İstanbul’un her yerinden görülecek havai fişek gösterisi ve ışık gösterileri de planlıyoruz” diye konuştu.



Akgül, şampiyonaya katılacak tüm ülkelerin devlet büyüklerini de açılışa davet ettiklerini belirterek, “Biz GSGM olarak Başbakanlık ile çok önceden girişimlerimizi yaptık. Konuk ülkelerin üst düzey yetkililerinin davet işlerini Başbakanlık gerçekleştiriyor. Elbette sayın Obama da onların içinde vardır. Umarım tüm devlet büyükleri katılır” dedi.





