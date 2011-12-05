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Gürsel Tekin’in annesi vefat etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in annesi Heyrat Tekin vefat etti. Tekin’i telefonla arayan CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu, başsağlığı diledi.

05 Aralık 2011 02:00


T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in annesi Heyrat Tekin vefat etti. Tekin’i telefonla arayan CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu, başsağlığı diledi.
 

İstanbul'dan Ankara'ya giderken yolda annesinin vefat haberini alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin İstanbul'a döndü.


Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Heyrat Tekin'in vefat haberini İstanbul'da katıldığı Aşure Dağıtım Töreni sırasında aldı.


Gürsel Tekin'i telefonla arayan Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti.


CHP'den yapılan açıklamada ''Heyrat Hanımefendiye rahmet, Tekin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz'' denildi.



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