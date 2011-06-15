Gürsel Tekin'den Baykal-Sav cephesine patates cevabı

T24- CHP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partinin 12 Haziran seçimlerindeki performansına dair yapılan eleştirilere "2007 yılında DSP ile işbirliğine rağmen yüzde 21 almalarını başarı gibi savunurken yüzde 26 oy ciddi bir gayretin sonucudur. Buna başarısızlık demek insafsızlıktır. Topu topu dört aylık yönetimiz. Patates ekerken bile 5 ay beklenir!" diyerek yanıt verdi.

Tekin ile görüşen Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in Analiz adlı köşesinde yayımlanan (15 Haziran 2011) yazısı şöyle:











Gürsel Tekin: ‘Başarısızlık demek insafsızlık’





CHP’de seçimlerde ulaşılan yüzde 26’lık oy oranının beklentilerin altında çıkması sonrasında eleştirilen isimlerin başında partinin iki numaralı ismi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin geliyor. Seçim öncesindeki iddialı sözleri nedeniyle de Tekin’in sonuçları nasıl karşılayacağı merakla bekleniyordu.

Tekin, dün yaptığımız görüşmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler için şu değerlendirmeyi yaptı:

Liderin hiçbir eksiği yok: CHP’de ilk kez parti genel başkanı görülmemiş enerji ile 81 ili dolaştı. Her şeyi projelendirdi. Toplumun tüm kesimleriyle bağları kopuk bir CHP vardı. Bunu düzeltmeye çalıştı. ‘Şunu da eksik yaptı’ denecek hiçbir şey yok. CHP lideri yapması gereken her şeyi yaptı. Oylarımızı da Meclis grup sayımızı da arttırdı. Sonuna kadar arkasındayız.

İnsafsız eleştiriler: Bizi eleştirenler 2007 yılında DSP ile işbirliğine rağmen yüzde 21 almalarını başarı gibi savunurken yüzde 26 oy ciddi bir gayretin sonucudur. Buna başarısızlık demek insafsızlıktır. Topu topu dört aylık yönetimiz. Patates ekerken bile 5 ay beklenir!

Beklentim elbette yüksekti: Bana diyorlar ki ‘Niye öyle yüksek beklenti açıkladın?’ İktidarı hedeflemişim, elbette açıklayacağım. ‘Biz iktidar olmayacağız, muhalefet kalacağız’ mı demeliydim? 62 il dolaştım ve halka yeni CHP’yi anlattım, tabii ki iddiam olacaktı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara’dan daha yüksek oy bekliyordum.

Örgütler arkamızda: Örgütümüz eksikleri olsa da büyük gayret gösterdi. Teşkilat tamamen genel merkezin arkasındadır. 81 il başkanı tek tek arayarak söyledi. Hiçbirini ben aramadım, hepsi bizi aradı.

Kılıçdaroğlu istemeden kurultay toplanmaz: Muhalefetin imza toplama gayretinden hiçbir sonuç çıkmaz. CHP’de genel başkanımız onaylamadan kurultay toplanamaz. Genel başkan istemediği sürece hiçbir şey olamaz. Kurultaya normal takvim ile gideceğiz. Yani şubat ya da martta büyük kurultay olur.

CHP demokratikleşecek: Aynı zamanda o, tüzük kurultayı da olacak. Önseçimi zorunlu hale getirecek, partiyi demokratikleştireceğiz. Bir de yeni tüzükle başarısız örgütlerin de otomatik olarak görevden düşmesi ilkesi getirilecek.

Projeleri anlatamadık: ‘Keşke’ dediğimiz şeyler yok mu, elbette var. Projeleri bu kısa süre içinde halka tam anlamıyla anlatamadık. Yoksa kimse bizim projelerimize ‘uygulanamaz’ demedi. Ne bedelli askerlik ne de aile sigortası. Bundan sonra projelerimizi anlatacağız.

Demirel iddiaları hayal ürünü: Merkez sağdan birkaç arkadaşımız olabilir ama onlar da kendi tabanlarında ve çok çaba harcadı. ‘Demirel grubu kuracaklar’ sözleri hayal ürünü.

Tüm kararlar MYK’den geçti: Partide ideolojik bir eksen kayması iddialarını yönetimin dışındaki isimler çıkarıyor. Genel başkanın ve diğer arkadaşlarımızın açıkladığı her konu MYK’de uzun uzun tartışıldıktan sonra açıklandı.

MYK değişikliği liderin takdiri: Genel başkanımız MYK’de değişiklik isterse kendi takdiridir. Onun kararına da sonuna kadar saygı duyar, arkasında oluruz.

Toplum ekonomik gidişattan memnun: AKP’nin kazanmasının temel sebebi halkın ekonomik gidişattan memnun olmasıdır. Devlet ve belediye olanaklarını, medya baskısını da koyunca bu sonuç çıktı. Seçmenlerimizin yüzde 2-3’ü de ‘barajı aşabilsin’ diye MHP’ye oy verdi.