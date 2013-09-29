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Gürsel Tekin'den Barbaros Şansal'a: Seni kim kaçırdı?

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, modacı Şansal'a seslenerek, 'Seni kim kaçırdı? Seni kaçıranlar iktidarla ilintisi olan adamlar mıdır?' diye sordu

29 Eylül 2013 19:31

Partisinin Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, modacı Barbaros Şansal'a çağrıda bulunarak, "Seni kim kaçırdı? Seni kaçıranlar iktidarla ilintisi olan adamlar mıdır? Herhangi bir yetkili midir? Bunları kamuoyuyla paylaşmazsanız, AKP'nin oyununun parçası olacaksınız" dedi.

Özgür Altuncu'nun DHA'da yayımlanan haberine göre, İktidarın çeteleşme içerisinde olduğunu öne süren Gürsel Tekin, "Bu çeteleşmenin önünde duracak tek kurum var; CHP. Hemen hemen siyasi partileri istediği gibi sindirebildi. Sayın Başbakan, 90 yıllık bir çınarla karşı karşıyadır... Senin gibi kirlenmiş bir adama teslim olmayacak" diye konuştu.

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik'in "Savcıları göreve çağırıyorum" açıklamasına tepki gösteren Gürsel Tekin, "Türkiye'nin gerek içeride, gerek dışarıda bu kadar meselelerinin olduğu bir dönemde, niye buna ihtiyaç duyuldu. Bu palalı hikayesi. Bir kısım TV'ler bunu da fırsat bilerek, üç gün üst üste bütün yayınlarını bunun üzerine kurdular. İktidar yetkilileri boş durur mu ? Çelik, çıkıp dedi ki 'Savcıları göreve çağırıyorum'. Günaydın... Devlet vicdanı, AKP iktidarının cüzdanı arasını sıkışmış. Önemli belgelerimiz var. İktidarın nasıl çeteleştiğini gösteren belgeleri, uygun bir zamanda Cumhurbaşkanına teslim edeceğim" şeklinde konuştu. Tekin, Şansal'ın 'şahit oldu' iddialarını da yalanladı.

Gürsel Tekin, "Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u Kadir Topbaş'ın İstanbul'una karşı" yazılı bir İstanbul haritasını gazetecilere göstererek, "Meraklı gazetecilere soruyorum. İstanbul'un 3. köprü arazilerinin kimlerin çocuklarına ait olduğunu merak etmez misiniz? Önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.

Toplantının sonunda haritanın önünde gazetecilere poz veren Tekin, Kadir Topbaş imzasıyla gazetelerde çıkan ilanları da eleştirerek, "Sayın Topbaş 2004'ü baz alıyor. Bu şunu gösteriyor: Ya sürçü lisan etti ya da Başbakanın dönemiyle ilgili reddi miras içinde. Yandaşlarınıza 100 milyar dolar rant yaratacaksınız. 20 yılda yapamadığınızı, önümüzdeki 5 yılda yapacağınızı tahattüt edeceksiniz, yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

 

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