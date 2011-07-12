Gürsel Tekin'den AKP'ye: Sizin döneminizde camiler rant merkezi oldu





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Siyasette ‘cami’ tartışması büyüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, İnönü döneminde ‘camilerin ahır’ yapıldığına ilişkin iddiasında CHP sıralarından, “Sizin döneminizde camiler rant merkezi oldu” yanıtı yeni atışmanın yolunu açtı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, T24’e, AKP döneminde yapılan plan tadilleriyle birçok caminin ortadan kaldırıldığını söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemini örnek gösteren Tekin, “Başbakan, belediye başkanlığında hazırlanan plana kendi eliyle iki camiyi koymuş. Bugün iki cami nerede. Soruyorum” dedi.



“Camilere tadil ayarı’

Gürsel Tekin’e göre, planlarda camii olarak yerleştirilen alanlar yapılan tadillerle bu konumundan çıkarılmış. Cami alanlarının yerine alışveriş merkezleri gibi rant merkezleri kurulmuş. İddiaların belgelere dayandığına dikkat çeken Tekin, “Başbakan eğer isterse, belgeleri kendisine göndeririz.”



CHP Genel başkan Yardımcısı, Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yönelik sözleri, “Türkiye Cumhuriyeti başbakanına yakışmayacak bir üslup” diye nitelendirdi. Erdoğan’ın seçim meydanlarında da aynı karalama kampanyasını yürüttüğünü söyledi.