Gürsel Tekin'den AKP'ye 'parti içi kavga' imâsı: Kadir Topbaş, AKP'li üyelerin kararlarını iptal ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda “Unutmayın İstanbul’da teklersek, Türkiye’de tökezleriz. İstanbul’da metal yorgunluğu olursa, Türkiye’de paslanırız” sözlerinin etkisi parti içinde bazı tartışmalara yol açarken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara’da bir araya geldiği bir grup gazeteciye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, CHP’nin itiraz ettiği 5 kararı iade ettiğini açıkladı. “Topbaş, keşke bu cesareti 10 yılı önce gösterebilseydi biz de takdir edebilseydik. İstanbul talan edilmemiş, ranta teslim edilmiş olurdu” diyen Tekin’in, isim vermeden göndermede bulunduğu AKP ile ilgili “Tartışmanın boyutunu düşünün” sözleri dikkat çekti.

Ankara’da bir grup gazeteciyle sohbet buluşmasında CHP’li Gürsel Tekin, son siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu zamanında hazırlanan Siyasi Etik önerisine CHP olarak destek vereceklerini belirten Tekin, “Önce siyaseti bu kirlilikten arındıralım. Arındırmadığımız sürece sinek avlar gibi elinde dotoksla yolsuzluk yapanı yakalayamazsınız” ifadelerini kullandı.

AKP’nin görevden aldığı ya da istifa ettirdiği belediye başkanlarının yerine yedeklerini getirmesine karşın bölgede kayyım atamalarına dikkat çeken Tekin, “Güneydoğu'da ise başka bir hukuk işletiyorsunuz. Sormazlar mı size orası başka burası başka bir ülke mi? Orada direkt kayyım atadınız. Burada niye kayyım atamadınız? Türkiye'nin 81 ilinde OHAL varsa, Erzurum'da başka bir OHAL işleyip Batman'da başka bir OHAL mi işliyor? Bu nasıl bir hukuk sistemi böyle” dedi.

CHP’ye yapılmak istenen FETÖ suçlamasına partide geçirdiği 33 yıllık geçmişiyle yanıt veren Tekin, “33 yıldır CHP içerisindeyim FETÖ’cü kimse görmedim. Üye olmuş olabilir ona bir şey demiyorum ama somut olarak göstermiş olduğu, il yöneticisi, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, bakan yok CHP içerisindeyim” diye konuştu.

Gürsel Tekin, AKP’lilerle FETÖ ilişkisini gösteren isim listesini bir torbadan çekercesine katlayarak hazırladığı kağıtlara yazdığı görülürken, kupon arsalarla ilgili çalışma dosyası da elinin altında bulunuyor. Tekin’in bir gurup gazeteciye sohbetle verdiği mesajlar şöyle:

“Davutoğlu’nun siyasi etik önerisini CHP olarak destekliyoruz”

Eski Başbakan, Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun önerisini CHP olarak biz de destek verelim . Parlamentoda Siyasi Etik Yasasını çıkaralım. Önce siyaseti bu kirlilikten arındıralım. Arındırmadığımız sürece sinek avlar gibi elinde dotoksla yolsuzluk yapanı yakalayamazsınız. Çok yakın tarihte sayın Erdoğan’ın iki bakanı itiraf etti, bunun bir tanesi Çevre ve Şehircilik bakanıdır. Bakan dedi ki; İstanbul’da ve Ankara’da imar hırsızlıkları var, buz rant diyorduk, kibar davranıyorduk sayın bakan daha cesur davrandı ve ‘Ankara ve İstanbul’da imar hırsızlıkları var’ dedi. Bakanın imar hırsızlıkları var dediği tarihten itibaren herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? Mesela elimizde çok sayıda kupon arsaları var. Sayın Erdoğan’ın, başbakan ve bakanların, rahatsızız dediği tarihten itibaren bakın kaç tane kupon arsalar kimlere peşkeş çekilmiş bunlarla ilgili soruşturma var mı? Eğer yolsuzlukla hesaplaşacaksanız iki tane bakanın açıklamalarını ciddiye alacaksanız ve oradan başlayacaksınız. İkincisi Tarım ve Hayvancılık Bakanı benim dönemimde yolsuzluk olmayacak. Geçmiş dönemde olmuş. Ben buna izin vermeyeceğim. Bakan itiraf ediyor bunun bir önemi yok mu?

“Paranızı ben vereyim gidin Amerika’ya”

Bir bakan bakanlıklarda yolsuzluklar var bundan sonra bu yolsuzluklara izin vermeyeceği ile ilgili sayın Erdoğan, kapı dışarı etti mi acaba eskileri, 17-25 Aralıkta adeta bir hükümetin bakanlarının Türkiye’ne nasıl soyulduğunu hepimiz gördük. Keşke, o sürece kendi yargı sistemimiz içinde yargılayabilseydik, Meclis’te dokunulmazlıkları kaldırılıp bunlar hesap verebilselerdi bunlar uluslararası yargıda ya da bir başka ülkenin yargısında duruma düşememiş olurduk. Şimdi Sayın Erdoğan ve o bakanlara da çağrıda bulunmak istiyorum hodri meydan paranızı ben vereyim gidin Amerika’ya. Ne hakkınız var Türkiye’yi bu duruma getirmeye.

“550 milletvekili içinde FETÖ ilişkisinden birine fezleke gitti mi?”

Dokunulmazlıkları kaldırdık diyor bir AKP yöneticisi. Dokunulmazlıkların kaldırılması CHP'nin uzun zamandır arzu ettiği bir iştir ama kim yargılandı? Siyasal düşüncelerinden dolayı insanlar yargılansın demiyoruz. Bu çok açık net. Kürsü dokunulmazlığı ne demektir. Siyasal düşüncesini rahatça ifade edebilmesi demektir. Bir tek hırsız yargılandı mı? 550 milletvekilinin dolaylı veya dolaysız olarak FETÖ ile, hırsızlıkla, yolsuzlukla ilişkisi yok mu? Bir tanesine fezleke gitti mi?

“Sabahtan akşama televizyonlarda FETÖ vebası”

Televizyonlarda sabahtan akşama kadar FETÖ vebası, FETÖ kiminle ilişkili, kiminle değil. Kim FETÖ’cü, kim değil. Bunlar hepsinin devletin belgesi benim değil. Aynı şekilde AKP’de bir babayiğit varsa, o televizyonlarda CHP’ye dil uzatanlar namusları, şeref ve haysiyetleri varsa, devletin belgelerini bir torbaya koysun kim varsa gereğini yapacağız CHP olarak. Bakın, darbeci general kardeşi belediye başkanı, darbeci general kardeşi genel başkan yardımcısı, şu anda FETÖ’cü tutuklu olan kaç bin kişi AKP üyesi? Hangi siyasi partilere üye olduklarını tek tek ortaya çıkaralım. İlişki mi arıyorsunuz? Tamamı AKP üyesi.

“1500 tane kamu arazisini vermişsiniz; FETÖ’cü arıyorsunuz”

1500 tane kamu arazisini vermişsiniz, okullar teşvik kredilerini bir başka bakan vermiş imar uygulamalarını belediye yapmış FETÖ’cü arıyorsunuz. Aramayın kardeşim içinizde, göbeğinizde. Siyaset holiganlaştı. Eskiden futbolcu oynardı sahada, tribünlerde holiganlar her şeyi altüst ederdi. Şimdi Allahtan toplum sağduyulu siyaset holiganlaştı. CHP’li terörle ilişkilendirmek bu nasıl bir insafsızlık nasıl bir haksızlıktır bu. Gelin hangi TV’yi istiyorsanız kim bu terör örgütlerine bulaşmışsa koyalım böyle ortaya isimleri çekelim. Kim terör örgütlerine bulaşmışsa siyasetten temizleyelim. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın açıklaması var. FETÖ ile mücadele kapsamında 58 belediye başkanı ile 608 belediye meclisi üyesi hakkında işlem yapılmış. Soruyorum 58 belediye ile ilgili ne yaptınız, soruşturmalar hangi safhada? 7 tane belediye başkanını görevden aldınız, istifa ettirdiniz.

"Erzurum'da Batman'da başka bir OHAL mi işliyor"

Türkiyeyi böldünüz mü? 7 belediye başkanı görevden alınıp belediye meclis üyeleri belediye başkanı seçtiriyorsunuz yerine yedeklerini getiriyorsunuz. Güneydoğu'da ise başka bir hukuk işletiyorsunuz. Sormazlar mı size orası başka burası başka bir ülke mi? Orada direkt kayyım atadınız. Burada niye kayyım atamadınız? Türkiye'nin 81 ilinde OHAL varsa, Erzurum'da başka bir OHAL işleyip Batman'da başka bir OHAL mi işliyor? Bu nasılı bir hukuk sistemi böyle? Kendinizde olunca hukuk lehinize işliyor normal hukuk sistemi işliyor, kendinizden olmayana başka bir hukuk sistemi oluşturuluyor. Bu belediye başkanları içinde büyükşehir belediye başkanları var mı? Bildiğim kadarıyla İstanbul'da bütün işler tıkanmış, kimse imza atmıyor.

"Kozmik odaya girersiniz"

Gelin dört siyasi parti bir komisyon kuralım sonra devletin herkesin belgesi vardır hiç kimse kusura bakmasın. Kozmik odaya girersiniz FETÖ’cü hangi terör örgütleriyle ikim ilişkisi varsa çıkaralım siyaseti bundan temizleyelim.

“FETÖ’cü dediğimiz en zor yere Saray’a girmiş”

Siyasi ayağa vardı zaten. FETÖ dediğimiz, darbeci dediğimiz en zor yere, Saray'a girmiş. Üst düzey emniyet mensubu olmanın, general olmak ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Siyasete nasıl giremeyecek. Bir Emniyet mensubu olmanın ne kadar zor olduğunu herkes takdir eder. Bu kadar zoru başarmış insanların siyasi partilerde örgütlenmemesi düşünülebilir mi? Ben CHP çok iyi bilen bir insanım. Ömrüm 33 yıl bu okuldan geçti. Bu okulda olabileceğine milyonda bir bile ihtimal vermiyorum. Üye olmuş olabilir ona bir şey demiyorum ama somut olarak göstermiş olduğu, il yöneticisi, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, bakan yok CHP içerisindeyim. Siyasi ayağına hukuken giremiyorlar, giremedikleri için de dolaylı olarak giriyorlar.

“Metal yorgunluğu diye bir şey olmaz”

Erdoğan yanlış kelimeler kullanabiliyor ve kimse korkudan düzeltemiyor. Metal yorgunluğu olmaz metal ayrışması olur. Örgütlerinizi değiştirmeniz son derece doğal. Ancak ağır zan altında bırakarak yolsuzluk yapan ve FETÖ'ye bulaşan derseniz, bu çok ağır bir şey. Hiçbir siyasi parti genel başkanının kullanacağı bir şey değil. Bunun faturasının ağır olabileceğini ve içeride tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Gazetelerin bunları haber yapma şansı yok, söz konusu CHP olunca her türlü haber yapılabilir. çünkü hiçbir bedeli yoktur, cezai müeyyidesi yoktur ama öbürünün kulis haberlerinin bedeli ağır olacağı için kimse yazmıyor. Bunu da tüm gazeteci arkadaşlar biliyor.

“Topbaş ilk kez CHP’nin itiraz ettiği 5 kararı iade etti”

Topbaş ilk kez uzun yıllar buralarda görev yapmış bir insan ilk kez CHP'nin itiraz etmiş olduğu 5 kararı geri çeviriyor. Siyasi tarihimizde de çoğu zaman olacak bir şey değil bu. Çoğunluk sizin, karar çıkıyor, bu kararların 5 tanesine CHP’nin itirazı olduğu için iade ediyor. Tartışmanın boyutunu düşünün. Keşke bu cesareti 10 yıl önce gösterebilseydi biz de takdir edebilseydik, İstanbul talan edilmemiş olur du, ranta teslim edilmemiş olurdu.

“Cemaatin iki kolu var biri damat diğeri gelin”

Damat bir tane değil ki; cemaatin iki önemli kolu var bir tanesi damatlar kolu diğeri de gelinler kolu var. Herkesin dolaylı olarak bir şeyi vardır. Ben dedim ki Gürsel Tekin büyük laflar etme, bak bir aileye , sülaleye dedim. 6. sülaleye kadar gittim bizler de bir şey yok. Kemal Bey’in sülalesine girdim onda da bir şey yok ne gelin almışız ne de vermişiz.