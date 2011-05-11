Gürsel Tekin'den 40 milyonluk rant iddiası: 'İspatlamazsam siyaseti bırakırım'

T24- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Üsküdar’da sadece imar rantında elde edilen para 40 milyar dolar. Bir tanesi gelsin 'Arkadaş 40 milyar dolar yolsuzluk diyorsun, yok böyle bir şey' desin. Gözlerinin içine baka baka ispatlayacağım. İspatlamazsam siyaseti bırakırım" dedi.

Tekin, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar’da muhtarlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyeleriyle biraraya geldiği toplantıda, katılımcıların sorunlarını dinlemek istediğini söyledi.

Bir sivil toplum kuruluşu üyesinin "Aile Sigortası" hakkında daha açıklayıcı bilgi edinmek istediğini söylemesi üzerine Tekin, bu projenin, CHP tarafından yeni keşfedilmiş bir proje olmadığını belirtti.

Projenin, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanan ve yıllardır sosyal devletlerin uygulaması gereken bir proje olduğunu bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Kaynaklarını soranlar var. ’Nasıl bir proje olacak?’ diyenler var. 2007, 2009 ve 2010 yıllarında devletin 14 tane farklı kurumunun harcamış olduğu para 14 trilyon. Yani devletin kasasından çıkmış olan paranın miktarı 14 trilyon.



Nasıl dağılmıştır bu para? Bu parayı nakit olarak ödemiş olsaydı devlet, yani kömür, makarna ya da farklı yardımlar değil de direk nakit olarak ödemiş olsaydı TÜİK verilerine göre her vatandaşımızın hanesine 6 bin liranın girmesi gerekiyordu. Ben size soruyorum: 2009 yılında ya da 2010 yılında herhangi bir yoksulun evine bir yıllığına 6 bin lira nakit para ya da dağıtılan kömür, makarna neyse 6 bin lira değerinde bir şey girmiş midir? Mümkün değil. Niye gitmemiştir, gitmesinin olanakları yok. Çünkü birinci kömürcü, yani toptancı kömürcü yüzde 20’sini götürüyor. İkincisine geliyor yüzde 15 de o götürüyor. Üçüncü dağıtıcıya geliyor, dağıtımların nasıl olduğunu en iyi yine muhtarlarımız bilir, yani yarısı çarçur ediliyor."

Tekin, Türkiye’de 2010 yılında yoksul sayısının bir milyona yakın arttığını belirterek, "Üsküdar’da sadece imar rantında elde edilen para 40 milyar dolar. Siz yandaşlara 40 milyar dolar imar rantı elde edeceksiniz. ’14 milyon yoksula 7 milyarı nereden bulacaksın?’ diye çıkıp meydanlarda söyleyeceksiniz. Bir tanesi gelsin, ’Arkadaş 40 milyar dolar yolsuzluk diyorsun, yok böyle bir şey’ desin. Gözlerinin içine baka baka ispatlayacağım. İspatlamazsam siyaseti bırakırım" dedi.

Muhtarların sıkıntıları

Muhtarların maaşları ve sosyal sıkıntılarının dile getirilmesi üzerine de Tekin, AK Parti iktidarının muhtarlıkları kaldırmak istediğini savunarak, maaşlardan ve sosyal sıkıntılardan önce muhtarlıkların kalıp kalmayacağı meselesinin daha önemli olduğunu söyledi.

CHP iktidarıyla muhtarları bir statüye kavuşturacaklarını kaydeden Tekin, "Maaşlar, ücretler bunlar çok kolay çözülebilir sorunlar. Biz muhtarlıkların önümüzdeki süreçte yerel yönetimler yasalarını da değiştirip doğal belediye meclis üyesi olmasını sağlayacağız. Her muhtar meclis üyesi olacak. Belediye başkanının kapısında, kaymakam kapısında bekleyen değil, halkın iradesiyle seçilen, halkın taleplerini sorunlarını o mecliste çözebilecek duruma gelecek" diye konuştu.

Gürsel Tekin, muhtarların sosyal yapısının da değiştirileceğini kaydederek, "Asgari olarak en azından bir devlet memurunun, bir işçinin aldığı ücreti eğer bu devlet muhtarlarına ödeyemiyorsa, bu devletin bütün şeyi bitmiştir. Yani Başbakan 14. sıradayız, 16. sıradayız hikayeleri okumamaya başlasın. Bir de binalarınız kamu binaları gibi olacak" dedi.