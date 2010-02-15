Gürsel Tekin yeniden il başkanı

T24 - Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 33. Olağan İl Kongresindeki seçimlerde 644 delegenin 527'si oy kullandı, 460 oy geçerli sayıldı.



Gürsel Tekin, geçerli oyların tamamını alarak, yeniden il başkanlığına seçildi.



Divan Başkanlığını CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek'in yaptığı kongrede konuşan Tekin, İstanbul'un rant alanına döndüğünü, kentin en önemli sorunu olan ulaşım, deprem ve çarpık yapılaşmaya ilişkin bir şey yapılmadığını ileri sürdü.



Dere yataklarındaki yapılaşmaları eleştiren Tekin, Ayamama Deresi'nin planlarını yaparak imara açanların 33 kişinin ölümünden de sorumlu olduğunu iddia etti.



Dere yatağında alışveriş merkezleri açıldığını belirten Tekin, "Bu alışveriş merkezleri, okullar kimlerin? Bunlar niçin yıkılmıyor, yıkılamıyor, engelleyen hangi unsurlar var?" diye sordu.



Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul'da 1 milyon 400 bin yapıdan yüzde 65'inin kaçak olduğunu söylediğini, ancak 16 yıldan beri kenti yönetenlerin, kentteki 13 milyon kişiden 6 milyonunu sosyal yaşamın dışında bıraktığını öne sürdü.



İstanbul'da yerel yönetimlerin rant merkezi haline geldiğini ifade eden Tekin, "İstanbul'un özel yasaya ihtiyacı var. Şu andaki yerel yönetim yasasıyla bu kenti yönetemezsiniz. Bu yasayla İstanbul da Ardahan da yönetiliyor. İstanbul'un talan edilmesi için sürekli yasa yapılıyor" dedi.





Notlar



İl Kongresinin yapıldığı salona delegeler, partililer ve konuklar, 14 Mart Sevgililer Günü nedeniyle hazırlanan kırmızı kalp şeklindeki kapıdan girdiler.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, salona, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile birlikte geldi.



Baykal'ın salona girişinde, kalp şeklinde konfetiler atıldı.



Tiyatrocu Altan Erkekli'nin sunuculuğunu yaptığı kongrede, İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve hizmetlerin anlatıldığı multivizyon gösterisinin ardından, Anadolu Ateşi de bir gösteri sundu.



Kongreye, partililerin yanı sıra Azerbaycan ile Fransa'nın İstanbul Başkonsolosları, MHP İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Erol Erdoğan, Onur Akın, Edip Akbayram, Ali Rıza Binboğa, Hüseyin Turan, Cahit Berkay, Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Eşber Yağmurdereli, Türk-İş 1. Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak ile çok sayıda davetli katıldı.



Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Divan Başkanlığı oluşturuldu. Konuşmaların ardından, 644 delegenin bulunduğu kongrede seçimlere geçildi.



İl Başkanı Gürsel Tekin, "İstanbul aşkına, Türkiye aşkına" sloganıyla kongrede tek aday oldu.



