Gürsel Tekin: Uysalım ama koyun değilim

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığ için aday adayı olan Gürsel Tekin, isminin parti yöneticileri tarafından yeterince telaffuz edilmemesine tepkili. Tekin partisine sitem ederek "Uysalım, ama koyun değilim" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Tekin “Genel başkanımız, parti yöneticilerimiz İstanbul'u bana sorsunlar. Gerçekleri öğrenirler. Bazı adaylar genel başkanımıza CEO'ları, iş insanlarını gönderiyor olabilir. Ama onların hiçbirisi benim gittiğim mahalleleri, sokakları bilmez. Genel Başkanımız ve parti yöneticilerimizden, sokakta olan birisi olarak ‘İstanbul'da ne oluyor' diye sormamaları beni üzüyor” diyerek parti yöneticilerinin ondan İstanbul hakkında bilgi almamasından üzüldüğünü belirtti ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hakkaniyet istiyorum" dedi.

"Ben sadece, hak, hukuk, adalet istiyorum. Genel Başkanımızın en önemli sloganı hak, hukuk, adalet. Acaba hak, hukuk, adalet mi uygulayacak, yoksa hak, hukuk, adaleti iktidar gibi askıya mı alacak." diyen Tekin sözlerine “ 35 yıldır bu partinin emekçisi olan Gürsel Tekin'in adını zikredemeyenler oluyor. Şu bilinmeli ki ben partisine aşık, uysal bir insan olabilirim. Ama asla koyun değilim. Genel başkanım benim bir tek sözüm var: Bugüne kadar kapınıza bir tek kişiyi göndermedim. Benim lobim İstanbul'un garip gurabaları. Garip gurabalarının aday adayıyım. Sizden de hakkaniyet istiyorum” ifadeleriyle son verdi.