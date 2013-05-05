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Gürsel Tekin: Tüm kanallarda Kılıçdaroğlu yerine Başbakan var!

Gürsel Tekin, Başbakan'ın Kızılcahamam konuşmasını tüm kanalların yayınlarını kesip kesintisiz vermesine, Kılıödaroğlu'nun ise 2 kanalda verilmesine tepki gösterdi

05 Mayıs 2013 00:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından yaptığı konuşmaya basının ilgi göstermemesine CHP'li Gürsel Tekin çok kızdı.


Erdoğan'ın konuşmasını tüm haber kanalları canlı yayında verdi


Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşma yapan Başbakan Erdoğan'ın konuşması aynı zamana denk gelince görsel medya rotayı Erdoğan'a çevirdi. Erdoğan'ın konuşmasını tüm haber kanalları canlı yayınla vermesine Tekin isyan etti.


Kılıçdaroğlu yerine Erdoğan'ı görünce çok sinirlendi


Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Basın Birimi'nin bulunduğu kata gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ekranlarda Kılıçdaroğlu yenine Erdoğan'ı görünce çok sinirlendi.

Gürsel Tekin tepkisini Twitter'dan şu ifadelerle dile getirdi:

Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu PM toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sadece iki kanal kısa sürelerle canlı olarak vermiş. Bakın şimdi tüm kanallarda Başbakan'ın konuşması var; üç saat konuşsa, üç saatini de yayınlayacak mısınız?

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