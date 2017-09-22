Gürsel Tekin: Sayın Topbaş kendi partililerin sana kumpas kuruyor; cesur ol idare mahkemesine taşı yanındayız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasıyla ilgili, "Sayın Kadir Topbaş, kendi partililerin sana kumpas kuruyorlar. Cesur ol ve kararı idare mahkemesine taşı. Yanındayız." dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunana Tekin, "Sn.Kadir Topbaş, “Ali Müfit Gürtuna'dan emanet aldım” dediğiniz şehri emanet edemeden gittiniz. İstanbul bizim sevdamız, sahipsiz değildir.." diye yazdı.

Tekin'in paylaşımları şöyle:

"Sayın Kadir Topbaş, kendi partililerin sana kumpas kuruyorlar. Cesur ol ve kararı idare mahkemesine taşı. Yanındayız..."

"Sn.Kadir Topbaş, “Ali Müfit Gürtuna'dan emanet aldım” dediğiniz şehri emanet edemeden gittiniz. İstanbul bizim sevdamız, sahipsiz değildir.."