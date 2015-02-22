CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Süleyman Şah Türbesi ve Karakolu'nun tahliyesi amacıyla yapılan Şah Fırat Operasyonu'nu değerlendirdi. Tekin, Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili geçen hafta yaptıkları uyarının hükümet tarafından yalanlandığını hatırlatarak başladığı değerlendirmesinde, Türkiye'nin ilk kez savaşmadan toprak kaybettiğini söyledi. Tekin, "Şah değil mat operasyonu" dedi.

Tekin, "90 yıllık cumhuriyet tarihinde ilk defa savaşmadan topraklarımızı kaybediyoruz, bu kabul edilebilecek bir durum değildi" diye konuştu.

"Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi"nin tahliyesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri dün akşam bir operasyon başlattı. "Şah Fırat" diye adlandırılan operasyon sırasında bir askerimiz şehit düştü.

Operasyonla ilgili açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, " 'Şah' değil 'Mat' operasyonu olmuştur. 90 yıllık cumhuriyet tarihinde ilk defa savaşmadan topraklarımızı kaybediyoruz, bu kabul edilebilecek bir durum değildir" diye konuştu.

Operasyon sırasında hayatını kaybeden Şehit Başçavuş Halit Avcı'nın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren CHP'li Gürsel Tekin, "Çok üzücü bir olay inşallah sadece Ahmet çavuşumuzdur. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

‘Biz iktidar gibi yasa dışı olarak hiçbir televizyona, gazeteye el koymayız’

Tekin, "Biz iktidar gibi yasa dışı olarak hiçbir televizyona, gazeteye el koymayız. Ne kadar gazeteye el konulmuş, kaç kişi tutuklanmış bütün raporları burada" dedi.

‘Eğer yüreğiniz yetiyorsa gidin kendi topraklarınıza el koyun’

Süleyman Şah Türbesi'ne gitme konusunda 2 gün önce çağrı yaptığını söyleyen Tekin, "Gürsel Tekin'e 8 Haziran'da el koyacaklarmış. Bana el koysanız ne olur. Eğer yüreğiniz yetiyorsa gidin kendi topraklarınıza el koyun. Önünüze de biz vereceğiz. Hadi hodri meydan. 2 gün önce çağrı yaptım. Gelin Süleyman ŞahTürbesi'ne hep beraber gidelim dedim. Sorun yok dediler. Ne yazık ki çok üzücü bir olay ile Türkiye karşı karşıya" diye konuştu.