Gürsel Tekin: Saçlarım diken diken oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AKP ve CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması ile ilgili, "Tabanlarımız zıt dediklerinde saçlarım diken diken oluyor. Sayın Davutoğlu olmuyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanı zaten istemiyordu. Koalisyon olmadı. Sakın bize kimse din iman edebiyatı yapmasın, Elhamdülilah bizim imanımız tam" diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Hürriyet'in başlattığı Soma'nın Hayalleri Var Projesi çerçevesinde İstanbul'u görmek isteyen Somalı çocuklarla bir araya geldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın Cemile Sultan Korusu'nda faciada hayatını kaybeden madencilerin eşleriyle sohbet eden Tekin, AKP ile yürütülen koalisyon görüşmelerinin maalesef olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Tekin, şöyle konuştu:

Gürsel Tekin: Ne yazık ki koalisyon olmadı...

Tekin'in Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Tabanlarımız zıt dediklerinde saçlarım diken diken oluyor. Sayın Davutoğlu olmuyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanı zaten istemiyordu. Koalisyon olmadı. Sakın bize kimse din iman edebiyatı yapmasın, Elhamdülilah bizim imanımız tam. CHP Genel Sekreteri olarak değil, bir din adamının oğlu olarak söylüyorum..." dedi.

'Senin tabanın 1500 lira asgari ücret istemiyor mu?'

"Elimizden geleni yaptık. Maalesef olmadı. Oyumuz da partimiz de feda olsun. Çok uğraştık. Anaların yüreği çok yandı, daha fazla yanmasın, dedik. Nasıl İngiltere, Fransa oluruz, diye uğraştık. Ama Davutoğlu, 'tabanlarımız zıt' dedi. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Onlardan daha fazla din iman sahibiyiz. Kimse bize din dersi vermesin. Tabanlarımız zıt, deyince saçlarım diken diken oldu. Senin tabanın asgari ücretin, en düşük emekli maaşının 1500 lira olmasını istemiyor mu?"

Erken seçimin maliyeti 2 milyar

Somalı kadınlar erken seçim haberine üzülürken, "Bunun parası bizim cebimizden çıkacak* tepkisini gösterdiler. Bu sözler üzerine Tekin, "Seçimin maliyeti 2 milyar lira ve bu bizim siyasi partilerin cebinden çıkmayacak. Bu çocuklar da vergi mükellefi, 77 milyonun cebinden, ödediğiniz vergilerden çıkacak" diye konuştu.

'Allah hepimizi ıslah etsin'

Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah hepimizi ıslah etsin. Ne olurdu benim emeklim de kurban bayramında birer maaş ikramiye verseydik. 11 milyon emekliye vereceğimizin ikramiyenin maliyeti şu boğazda gördüğünüz binanın maliyeti kadar."

'Bu ülkede hep biz mi ezileceğiz biz mi öleceğiz'

Şehit madencilerin eşleri Gürsel Tekin'e "Bu ülkede hep miz mi ezileceğiz, hep biz mi öleceğiz, hep bizim canlarımız mı yanacak? Suçu eşlerimize, ölene atıyorlar. Mahkemeye inanarak gitmiyorum. Çünkü adalet yok. Mahkemeler bizim yanımızda değil. Gece vardiyasından çıkanlar madene girilmesin, demişler. Baretlerini atmışlar. Ben eşimin öldüğünü akşam altına darı tarlasından gelince öğrendim. Düşünebiliyor musunuz 25 lira yevmiye için tarladaydım. Geldiğimde eşim ölmüş" diye isyan ettiler.

Gürsel Tekin, bu davanın Türkiye'nin davası olduğunu, asla peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Gürsel Tekin, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada ise şunları belirtti: "Sürecin bu kadar uzamaması gerekiyordu, ama uzadı, hiç önemli değil. Bundan sonra muhalefet partilerine de şans verilmesi gerekildiğini düşünüyorum. Bütün partilerde, CHP’nin ne düşündüğüne yönelik, sadece Başbakan Davutoğlu’na değil... 7 Haziran sonrası 14 madde ile tüm kamuoyu ile paylaştık. Koalisyon müzakerelerinde oturursunuz, kısmen siz taviz verirsiniz, kısmen karşı taraf taviz verir ama devam edersiniz. Ne yazık ki Sayın Kılıçdaroğlu’nun elini kolunu bağladılar. Devam edemedi... 48 saat önceki duruma bakın, ve şu andaki duruma bakın. Gerek ekonomi ve gerek dış politikada çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bir erken seçimin kimsenin yararına olmayacağını dün söyledik, bugün de söylüyoruz. Türkiyeye gelecek maliyetleri türkiye onlara ödedecektir.

Şu anda döviz piyasasının, borsanın geldiği durumu görüyorsunuz. Her şey güllük gülistanlık gibi seçime gidelim derlerse o zaman bakacağız. Erken seçime meclis kararı ile gidilmeli. Meclisten erken kararı çıkabilir."