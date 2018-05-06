T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gürsel Tekin: Parti devletinin en büyük kanıtı bu

"YSK harekete geçmeli"

06 Mayıs 2018 16:33

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP'nin bugün yapılacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İstanbul İl Kongresi için, İstanbul Büyükşehir Belediye otobüslerinin seferber edilmesine isyan etti. Tekin, “Parti devletinin en büyük kanıtı bu” dedi. 

Tekin, Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Muharrem İnce'nin Yalova'daki ilk mitinginin devlet televizyonu olan TRT tarafından canlı verilmediğini hatırlatarak, “81 milyon yurttaşımızın vergisiyle görev yapan TRT, Muharrem İnce'nin mitingini vermiyor. Diğer tarafta, devletin tüm olanakları tek bir siyasi parti için kullanılıyor. AKP'nin bugün İstanbul il kongresi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri bu kongre için seferber edilmiş durumda. Bu durum, parti devleti haline gelmenin en büyük kanıtıdır” dedi.

Tekin, yapılanların Anayasa'ya aykırı olduğunu da vurgulayarak, Yüksek Seçim Kurulu'nu, tüm siyasi partilerin eşit imkanlardan yararlanmasını sağlaması için harekete geçmeye de çağırdı.

ETİKETLER

gürsel tekinhaberaçıklamaiettseçimotobüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24