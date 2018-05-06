Gürsel Tekin: Parti devletinin en büyük kanıtı bu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP'nin bugün yapılacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İstanbul İl Kongresi için, İstanbul Büyükşehir Belediye otobüslerinin seferber edilmesine isyan etti. Tekin, “Parti devletinin en büyük kanıtı bu” dedi.

Tekin, Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Muharrem İnce'nin Yalova'daki ilk mitinginin devlet televizyonu olan TRT tarafından canlı verilmediğini hatırlatarak, “81 milyon yurttaşımızın vergisiyle görev yapan TRT, Muharrem İnce'nin mitingini vermiyor. Diğer tarafta, devletin tüm olanakları tek bir siyasi parti için kullanılıyor. AKP'nin bugün İstanbul il kongresi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri bu kongre için seferber edilmiş durumda. Bu durum, parti devleti haline gelmenin en büyük kanıtıdır” dedi.

Tekin, yapılanların Anayasa'ya aykırı olduğunu da vurgulayarak, Yüksek Seçim Kurulu'nu, tüm siyasi partilerin eşit imkanlardan yararlanmasını sağlaması için harekete geçmeye de çağırdı.