Gürsel Tekin MYK üyesi seçildi

T24- CHP’de Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle MYK üyeliğine seçildi. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı olacak.

CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

53 kişiden 48’inin oyunu alan Parti Meclisi üyesi Gürsel Tekin, MYK üyesi oldu.

Ediinilen bilgilere göre; toplantı Genel Sekreter Önder Sav ve ekibi ile Gürsel Tekin arasındaki gerilime de sahne oldu.

Aralarında Mahmut Duyan ve Şahin Mengü'nün de olduğu bazı PM üyeleri Gürsel Tekin'i eleştirirken, Tekin'e destek veren Enver Aysever ile Önder Sav arasında da tartışma yaşandı.

Tekin'in ilk MYK toplantısında Genel Başkan Yardımcısı olarak atanması bekleniyor. Bu durumda genel başkan yardımcılarının sayısı 5'e yükselecek.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen Gürsel Tekin, CHP'nin iktidar olabilmesi için elinden gelen bütün gayreti sarfedeceğini söyledi.

Tekin, PM toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda herhangi bir gerginliğin söz konusu olmadığını söyledi. Tekin, toplantıda 53 üyenin oy kullandığını, bunlardan 48'inin oyunu alarak MYK'ya girdiğini söyledi. Oy veren, vermeyen bütün üyelere teşekkür eden Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bundan sonraki süreçte Gürsel Tekin'e onur verici bir görev verildi. Genel Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. CHP tabanını, ailesini ve Kılıçdaroğlu'nu mahcup etmeyeceğim. Bütün gücümle önümüzdeki süreçte 12 Eylül Anayasası'yla ilgili mücadele edeceğiz. Daha sonra da CHP'nin iktidar olabilmesi için elimden gelen bütün gayreti sarfedeceğim.'

' Bir gazetecinin, ''CHP Parti Meclisinde neden 48 oy aldınız, bu az değil mi? Önder Sav ile aranızda herhangi bir sorun var mı'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Tek aday olduğu için bazı arkadaşlarımız erken ayrıldı. Onun için 53 arkadaşımızdan 48'i oy verdi. O konuda bir sıkıntı yok. CHP ailesi içerisinde herhangi bir kırgınlık, dargınlık söz konusu değil. Kimseyle aramda bir sorun yoktur. Genel Sekreterimle de partimin bütün yetkilileriyle de aram son derece iyidir.''