Gürsel Tekin: Muhalif kurumlar susturulmaya çalışılıyor

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Hürriyet yazarı Soner Yalçın'ın evine ve Odatv.com'a yapılan baskını yorumladı.

"AKP iktidarı kendisine muhalif tüm kurum ve kişileri baskı yaparak susturmaya çalışıyor" diyen Gürsel Tekin, "Muhalifler çeşitli gerekçelerle sindirilmek isteniyor. Bunun son örneğini bu sabah yaşadık. Gerçekleri araştırması ve yazmasıyla tanınan Soner Yalçın'ın evinin ve Odatv.com'un basılması bunun son örneğidir. Türkiye önümüzdeki dört ay içinde daha çok baskılara tanık olacaktır. Ben halkımıza 4 ay daha dayanmaları gerektiğini söylüyorum" diye konuştu.

"Bu 4 ay içinde baskılara ve hukuksuzluklara karşı direneceğiz" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"4 ay sonra yapılacak olan genel seçimle Türkiye halkın iktidarına kavuşarak bu hukuksuzluğa son verecek. Muhalifler üzerindeki baskıları dünya kamuoyuna da duyuracağız. AKP'nin artık internet sitelerine dahi tahammül edemediği görülüyor. Halkımız bu baskıları zaten üzerinde hissediyor. Mahkemelere atanan özel hakimler üzerinden şüpheli olan deliller ve bu delillere bağlı tutuklamalar, hukuk sisteminin artık ortadan kalktığını göstermektedir. Bu süreci yakından takip edeceğiz."





