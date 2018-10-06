Gürsel Tekin: Metrolar, metrobüsler çalışma kamplarına giden vagonlar gibi; bu bir kader değil tercih meselesidir

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adayları arasında ismi geçen İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kendisinin mega metropolün başına geçmesi halinde toplu taşıma sorununa ivedilikle çözüm bulunacağını söyledi.

Belediyenin yurttaşlarının işe ‘konforlu’ toplu taşıma araçlarıyla gitmesini sağlamak zorunda olduğunu ifade eden Tekin, “Bunun lamı cimi yok. Metrolar, metrobüsler çalışma kamplarına giden vagonlar gibi. Bu bir kader değildir, tercih meselesidir. Benim İstanbul’umda böyle olmayacak” dedi.

“Ne zaman eşinizi, kız çocuğunuzu, bir yere yalnız gönderseniz tedirgin oluyorsunuz”

İstanbul’un özellikle kadınlar için hiç güvenli olmadığını söyleyen Tekin, “Ne zaman eşinizi, kız çocuğunuzu, sevdiklerinizi bir yere yalnız gönderseniz tedirgin oluyorsunuz” ifadesini kullandı.

"Bizim hedefimiz dünyanın en yaşanabilir 10 şehrinden biri olmak"

Yurt gazetesinden Özgür Tuğrul’a konuşan Tekin, “Şehir ne kadar zamanda kendine gelir” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Beton lobisinden kurtulduktan sonra 5 yılda kendimize geleceğimiz. Bizim hedefimiz dünyanın en yaşanabilir 10 şehrinden biri olmak. Rakipler güçlü. Her gün taş üstüne taş koyuyorlar. Aradaki fark her saniye açılıyor. Çok hızlı koşmak, başkalarının 1 yılda yaptığı işleri 1 ayda yapmak zorundayız. Yolumuz uzun. Fakat başaracağız. Tekrar ediyorum. Başaracağız. Bu inancı hissetmek, paylaşmak, büyütmek zorundayız.”

*Yurt gazetesinde bugün yayımlanan röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.