Gürsel Tekin: Meclis Başkanı uyuyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da başlattığı, 9 Temmuz tarihinde İstanbul Maltepe’de sonlanacak ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili ses çıkarmayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı eleştirdi.

Tekin, “Parlamentonun üçte biri yürüyor, çok sayıda milletvekili tutuklu Sayın Meclis Başkanı uyuyor” dedi.

İstanbul için CHP’nin tüm yöneticilerinin yukarıdan aşağıya kadar görevli olduklarını anlatan Tekin, “Bizim cephemizden bir sorun çıkacağını tahmin etmiyoruz. Tarihin bütün dönemlerine baktığınızda provokasyonların nasıl çıktığını hangi merkezlerde çıktığını ancak devlet bilir bunu da önleyecek devlettir” dedi.

“Provokasyonların nasıl çıktığını hangi merkezlerde çıktığını ancak devlet bilir”

Tekin’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Provokasyon olmaması için CHP bütün yöneticileri yukarıdan aşağıya kadar o gün herkes görevli. Belediye başkanı, il başkanı, il yöneticileri ve genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri hepimiz görevliyiz. Bizim cephemizden bir sorun çıkacağını tahmin etmiyoruz. Tarihin bütün dönemlerine baktığınızda provokasyonların nasıl çıktığını hangi merkezlerde çıktığını ancak devlet bilir bunu da önleyecek devlettir. Ben bugüne kadar bütün bu önlemler konusunda devletin kurumlarına emniyet ve askere teşekkür ediyorum. Bu titizlikle bu hassasiyetle anlamlı eylemimizi ayın 9’un bitiririz. Aksi halde bunu düşünmek bile istemiyorum her türlü hazırlıklarımız var takdir edersiniz ki olağanüstü bir ilgi var.

“Yabancı medyadan 200’ün üzerinde talep var”

Sadece vatandaşlarımızın değil dünyanın birçok ülkesinde Çininden Hindistan, Afrika’sından Asya’sına Rusya, Amerika, Avusturalya medyasından 200’ün üzerinde talep var. İstanbul’a izlemek istiyorlar.

“Merak ediyorum Meclis başkanı bir laf etmeyecek mi?"

TBMM Başkanına bir şey söylemek istiyorum, parlamentonun üçte biri yürüyor. Çok sayıda milletvekili tutuklu, TBMM Başkanı aynı zamanda 550 milletvekilinin başkanıdır. Mensubu bulunduğu Meclis’teki bu sorunlarla ilgili aynı zamanda bir hukukçu kimliği olan biridir bir laf etmeyecek mi? Merakla bekliyorum. Geçmiş dönemde Cemil Çiçek, en ufak krizde gerçekten kriz çözen bir pozisyon içindeydi. Ama şimdi başkan parlamentonun üçte biri ana muhalefet yürüyor, sayın başkan uyuyor.