Gürsel Tekin: İsrail'in özrü 'organize iş'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İsrail’in Mavi Marmara baskını ile ilgili özür dilemesine ilişkin olarak Tekin, “Sadece bu konuda konuşmak istiyoruz. O da başka bir organize iş" dedi.

Tekin, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da aralarında olduğu bazı isimler hakkında “Esenyurt’ta kaçak yapıya göz yumarak görevlerini kötüye kullandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

DHA'dan Selahattin Günday imzalı haberde; CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin'in Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiği dilekçesinde, İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski İçişleri Bakanları Abdülkadir Aksu, Beşir Atalay, İdris Naim Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Esenyurt Belediyesi İmar Müdürü, Zabıta Müdürü ve yetkilileri hakkında “imar kirliliğine neden olmak, görevi kötüye kullanmak ve İmar Kanunu’nu ihlal" suçlarından dava açılmasını talep etti.

Savcılığa 5 sayfalık şikayet dilekçesi

Gürsel Tekin’in, avukatı Hülya Tanal aracılığıyla savcılığa sunduğu 5 sayfalık dilekçede, “Son günlerde basında sıkça rastlanan haberlere göre, 2009’da Hazine toplamda 33 bin metrekare araziyi Esenyurt Belediyesi’ne terk etmiştir. Terk etme sebebi burada kamu yararına tesisler yapılmasının istenmesidir. İmar planında belediyeye terk edilen alanlardan biri sağlık tesis alanı, diğeri devlet hastanesi bir diğeri de rehabilitasyon merkezi alanı olarak görülmektedir. Esenyurt Belediyesi tarafından Hazine’nin kamu yararına terk ettiği alan önce kendi adına tapuya tescil ettirildi, ardından da kat karşılığı ihaleye çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.

Hazine’nin devlet hastanesi, rehabilitasyon merkezi yapılsın diye belediyeye terk ettiği ancak belediyenin kendi malıymış gibi ihaleyle sattığı arazide bir rezidans projesi uygulandığının anlatıldığı dilekçede, bu nedenle ilçe halkının kamusal hizmetten yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Esenyurt’ta yaşanan imar yolsuzluğunun birinci derecede sorumlularının Necmi Kadıoğlu ve Kadir Topbaş olduğu kaydedilen dilekçede, “Esenyurt ilçesinde mevcut imar planları ile fiili durum örtüşmemektedir. İlçedeki binaların çoğu kaçak durumdadır. Burada imar yolsuzluğu, imar kaçakçılığı hat safhadadır" denildi.

'Başbakanı insafa davet ediyorum'

Gürsel Tekin, “İstanbul milletvekilleri olarak İstanbul’da son dönemlerde organize imar yolsuzlukları ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Başbakan bizim dönemimizde yolsuzluk bitti dedi. İnsafa davet ediyorum kendisini. Başbakana ben, ‘İstanbul’daki organize yolsuzluklarla ilgili harita gönderdim. Önümüzdeki günlerde reklam, ve ihale yolsuzlukları ile ilgili karşınızı çıkacağız. Namuslu savcıların talebimizi yerine getirmesini istiyoruz" dedi.

'İsrail'in özürü organize iş'

İsrail’in Mavi Marmara baskını ile ilgili özür dilemesinin hatırlatması üzerine Tekin, “Sadece bu konuda konuşmak istiyoruz. O da başka bir organize iş" diye yanıt verdi. Adliye önündeki vatandaşlarla sohbet eden Tekin, bir vatandaşa, “Sesinizi çıkarın, korkmayın. Ne zamandan beri namuslu adamlar, hırsızlardan korkmaya başladı?"dedi. Bunun üzerine vatandaş “Kim korkuyor ki" yanıtını verdi. Tekin ise, vatandaşa sarılarak, "Ha şöyle korkmayın" yanıtını verdi.