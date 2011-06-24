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Gürsel Tekin: Haberal ve Balbay tahliye olmazsa tüm seçenekleri deneriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, milletvekili seçilen "Ergenekon" sanıkları Mustafa..

24 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, milletvekili seçilen "Ergenekon" sanıkları Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın tahliye edilmemeleri halinde "tüm seçenekleri deneyeceklerini" açıkladı.

İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı gazeteci-yazar Mustafa Balbay ve Prof. Dr. Mehmet Haberal, milletvekili seçilmelerinin ardından tahliye edilmemişlerdi.

Şimde gözler bir üst mahkemenin “Ergenekon” sanıkları hakkında vereceği karara çeverildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Balbay ve Haberal’ın tahliye edilmemeleri halinde tüm seçeneklerini deneyeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin tahliyeleri reddetmesini “halkın iradesine vurulan bir darbe” olarak değerlendirmişti.

Kılıçdaroğlu, “parlamento zemininde sonuç alınıncaya kadar mücadelelerini kararlılıkla ve azimle sürdüreceklerini” ifade etmişti.

CHP’nin Meclis’e giderek, yemin etmeyebileceği de iddia ediliyor.


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