Gürsel Tekin: Fatih Sultan Mehmet ayakta olsa bunları keser





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Haydarpaşa Garı’nın kapatılmasına tepkisini, “Bunların tarihe saygısı yok. Fatih Sultan Mehmet şu anda ayakta olsa bunları keser” dedi. 30 aylık süreçte herkesin mağdur edileceğini söyleyen Tekin, bu konuda suskun kaldığın söylediği İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, “kendisi bir mimar. Mimarın bir tavrı olması gerekir. Bu kadar suskun kalabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu.



Gürsel Tekin, TBMM’de, Haydarpaşa Garı’nı susturan kararı T24’e değerlendirdi. “Planlar Haydarpaşa’nın dönüşümüne değil ranta dayalı yapıldı” diyen Tekin, konuyu il başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği sırasında sürekli sıcak gündemde tuttuğunu söyledi. “Bu iktidarın tarihe saygısı yok” diyen Tekin, “Fatih Sultan Mehmet şu anda ayakta olsa bunları keser. Tarihi yarımadaya bakın tamamen ucubeleri göreceksiniz” dedi.





‘Otele çevirmek istiyorlar’



Tekin, 30 aylık süreçten sonra Haydarpaşa Gar’ı yeniden hizmete girer mi sorusuna, “Gar açılır. Ama otele çevirmek istiyorlar. Yeniden tren garı olması zor.” Yapılan işi plansız ve programsız diye değerlendiren Gürsel Tekin, vatandaşın mağdur edileceğini, bunun olmaması yönünde bir seçenek hazırlanmadığını söyledi. Tekin, “Sadece başbakan talimat veriyor yapıyorlar. İnanılır gibi değil. 30 ay ulaşımı nasıl sağlayacaklar? Ama her şeyden önce belediye başkanı bir mimar. Bir mimarın tavrı olması gerekir. Bu kadar suskun kalabilir mi? Böyle şey olabilir mi?” dedi.