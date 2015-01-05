Gürsel Tekin: Erdoğan'ın dedesi de, Arınç'ın anası da CHP'li

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Erdoğan’ın dedesi de CHP’li, Arınç’ın anası da, Kılıçdaroğlu’nun babası da CHP’li. Açın arşivleri’’ diyoruz görelim ne olduğunu" dedi.

Tekin, Habertürk'ten Balçiçek İlter'e konuştu. Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:

* Süheyl Batum... Süheyl Hoca bir türlü partinin kurumsal kimliğine tabi olamadı.

* Ama söylemediği bir şey yüzünden ihraç ettiniz?

Nasıl? Ne demek? Bütün gazetelerde çıktı...

* Birgül Ayman Güler... Birgül Hoca da parti kimliğine zarar verdi...

*Muharrem İnce... Severim, iyi partilidir. Yaptığı eleştiriler kimliğe zarar vermedi.

*Oktay Ekşi-Ekrem Dumanlı fotoğrafı...

"Çok normal buldum. Oktay bey uzun süre meslek kurumunu yönetmiş, gazeteci, birinin mağduriyetinin yanında olması son derece normal."

'Erdoğan'ın dedesi de CHP'li Arınç'ın anası da...

Öte yandan Gürsel Tekin Dersim ile ilgili sorulan soruya ilginç bir yanıt verdi. Ve Erdoğan'ın dedesinin CHP'li olduğunu söyledi. Röportajdaki o bölüm şöyle;

"Dersim’le yüzleşmeyi düşünmüyor musunuz peki?

1946’lara kadar CHP bir devlet zaten. Erdoğan’ın dedesi de CHP’li, Arınç’ın anası da, Kılıçdaroğlu’nun babası da CHP’li.... “Açın arşivleri’’ diyoruz görelim ne olduğunu...

Arşivleri görmeden siz orada ne olduğunu bilmiyor musunuz?

Yüzeysel olarak biliyorum. Tanıklıklar var, kitaplar var, belgeseller var... Özür dilenmesi gerekiyorsa, devlet özür dileyecektir, CHP değil. Üstelik o olayın içinde olanların çoğu merkez sağda şimdi.

Dersim katliam mıdır, isyan mıdır?

Arşivleri açsınlar...

Her konuda fikriniz var, bu konuda niye kaçak cevap veriyorsunuz?

Siyah-beyaz gibi soruyorsunuz çünkü.

Hüseyin Aygün net söylüyor... Başkaları da, öyle bir kanat var CHP’de...

Kanat manat yok. Kılıçdaroğlu ne diyorsa o doğrudur. Aygün’ün kendi özel düşünceleridir, partiyi bağlamaz. Kurumsal kimliğe zarar vermeden siyasetçi düşüncelerini paylaşabilir."