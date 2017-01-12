Gürsel Tekin: Elini sıkmayan zihniyet başkanlık için kadının boğazını sıkıyor!

CHP'li Gürsel Tekin, TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerinde Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in AKP'li vekillerin saldırısına uğramasına ilişkin, "Kadın eli sıkmayan zihniyet, şimdi Başkanlık için kadının boğazını sıkıyor” dedi.

TBMM'de dün Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirileceği anayasa değişikliğinin oylanması sırasında CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in AKP'liler tarafından darp edilmesine CHP'den gösterilen tepkiler sürdü.

Sözcü'nün haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP’li kadın vekil Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik, aralarında AKP Grup Başkanvekili'nin de olduğu AKP'li vekillerin saldırısına, “Kadın eli sıkmayan zihniyet, şimdi Başkanlık için kadının boğazını sıkıyor” dedi.

CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Genel Kurulu’nda gizli yapılması gereken oylamada, açık oy kullanan AKP'li vekilleri elindeki telefonla kayıt altına almış, bunun üzerine, aralarında AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın da olduğu AKP’li vekiller tarafından darp edilmişti.

Elitaş’ın fiziki müdahalesinin ardından CHP’li kadın vekil, bir de AKP’li Grup İdare Amiri Ahmet Gündoğdu’nun saldırısına uğramış, Gündoğdu Fatma Kaplan Hürriyet’in boğazını sıkarak, elindeki telefonu gasp etmişti.