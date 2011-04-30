Gürsel Tekin: Ekonomik krizden dolayı öyle bir yola başvurduk

T24 - CHP, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın ortaya çıkardığı "Ecevit vesayet altına alınsın, Başbakanlık yapamıyor, Türkiye'yi yurtdışında temsil edemiyor" dilekçesi için açıklama yaptı. Bugün CHP'nin Ankara milletvekili adayı olan Sinan Aygün'ün Ankara Ticaret Odası Başkanı olarak 2002 yılında Ecevit'i Başbakanlık'tan uzaklaştırmak için mahkemeye verdiği dilekçe için Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Sayın milletvekili adayımız açıklamayı yaptı. O dönem ekonomik krizden dolayı öyle bir yola başvurduklarını söyledi. O belge falan değildir" dedi.





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Sinan Aygün, Star gazetesine yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Aygün, “O gün çıkan gazeteleri okursanız, 2002 Haziran ve Temmuz ayları gazete haberlerini, ben de o gazete haberlerini derledim topladım. Bir köşe yazarı diyor ki ‘Yere düştü’, bir köşe yazarı diyor ki ‘Kemiği kırıldı haberi olmadı’, bir köşe yazarı diyor ki ‘Tırnakları uzadı, haberi olmamış’, hepsi bir şeyler yazıyorlardı.



Bu gazete haberlerini kestim, ‘Bu haberler doğruysa, Başbakanlık yapamaz’ dedim. Bu kadar... Ne var bunda? Evet dilekçeyi verdim. İnkar mı edeceğim. Benim o günkü görüşüm oydu” diye konuştu.





Sultangazi’deki 75. Yıl Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışından sonra basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, dün genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programında ihale yolsuzluğuyla ilgili bir belge olduğunu söylediğini belirterek, kendisinin de bu belgeyi kamuoyuyla paylaşmak istediğini kaydetti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Van’da yürütülen bir yolsuzluk soruşturmasına müdahale ettiğini ileri sürerek, "Bir soruşturma yapılırken sağlık bakanının hangi gerekçelerle bu soruşturmanın durdurulmasını istediğini merak ediyoruz. Herhalde sayın sağlık bakanımız bu konuyla ilgili açıklama yapar" dedi.

Tekin, Van’daki sağlık kuruluşlarında yapılan ihale yolsuzluğundan dolayı tayin edilen müfettişlerin hazırladıkları rapor doğrultusunda teftiş kurulu başkanının savcılığa yazı yazdığını ifade ederek, "Savcılığa yazı yazıldıktan bir gün sonra sayın bakan yazı yazıyor ve diyor ki ’derhal o soruşturmayı durdurun, ben yeni müfettiş tayin edeceğim’. Belgeler burada. Sayın bakanın kendi imzası var" şeklinde konuştu.

Savcılığın bu konuda nasıl bir işlem yaptığını merak ettiğini dile getiren Tekin, "Bir soruşturma yapılırken sağlık bakanının hangi gerekçelerle bu soruşturmanın durdurulmasını istediğini merak ediyoruz. Herhalde sayın sağlık bakanımız bu konuyla ilgili açıklama yapar" ifadesini kullandı.

Tekin, dosyanın içeriğini de merak ettiklerini belirterek, "Kayseri’de merak ettiğimiz gibi. Genel başkanımızın açıkladığı camilerin tadilatlarındaki yolsuzluklar ne oldu? Bunların hepsi sümenaltı mı oluyor? Hepsini sormak bizim görevimizdir. Umuyorum sayın başbakan ve yetkililer bu konuda açıklama yapacaktır" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı, CHP milletvekili adayı Sinan Aygün’e ilişkin açıklamalarına yönelik bir soru üzerine de Tekin, "Sayın milletvekili adayımız açıklamayı yaptı. O dönem ekonomik krizden dolayı öyle bir yola başvurduklarını söyledi. O belge falan değildir" dedi.

Basın mensuplarına, yolsuzluk iddialarına ilişkin belgeler dağıtıldı.



