Gürsel Tekin: Cumhurbaşkanı CHP propagandası yapıyor

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Asgari ücretle çalışan bir seçmen olsam, 1.500 yerine, 1.300'ü tercih etmem. Bu desteğinden dolayı da Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Büyük olasılıkla Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP için propaganda yaptığı düşüncesi içerisindeyim" dedi.

Eldiven giyip çöp topladılar

Özgür Altuncu ve Yaşar Kaçmaz’ın DHA’da yer alan haberine göre, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Enis Berberoğlu, CHP Beyoğlu İlçe Örgütü'nün Beşiktaş Fındıklı'daki parkta kurduğu "direniş çadırı"nı ziyaret etti. Parka yapılmak istenen inşaata karşı başlatılan imza kampanyasına destek veren Tekin, Tanrıkulu ve Berberoğlu, eldiven giyip partililerle birlikte yeşil alanda çöp topladı.

‘Her gün nöbet tutuyoruz’

Belediyenin metro inşaatı gerekçesiyle parktaki 15 bin metrekarelik alanı kapatmaya çalıştığını savunan CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Muharrem Bulut, "Biz Metroya karşı değiliz. Yapılsın, alternatif de sunuyoruz. İki tane de yer gösterdik. Seçime kadar durdu. Ne yapacaklar, bilmiyoruz. Her gün burada nöbet tutuyoruz" dedi.

‘ Bunlar organize işler’

İstanbul'un ana merkezinde yeşil alan bulmanın artık mümkün olmadığını söyleyen CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ise, "Sayın Topbaş 100 binlik plan yaparken, ısrarla kendisine söylemiştik. İlk kez İstanbul'un bir Anayasası olacak. Ve 'Bu Anayasa'ya kim gelirse gelsin dokunamayacak' diye ifadeleri vardı. CHP olarak, bütün eksiklere rağmen, ilk kez İstanbul bir Anayasaya kavuşacak diye buna destek verdik. Sayın Topbaş'ın dediği günden itibaren kamuya ait ne kadar yer varsa, deprem dönüşümü için kullanılması gereken yerlerin tamamı gitti. Kime gitti diye merak edeceksiniz. Elbette AKP'li işadamlarına ve AKP'li siyasetçilerin çocuklarına gitti. Bunu tek tek ispatlarız. Bunlar gidince ne olacak? Bir yeşiliniz kalıyor, parkınız kalıyor. Bunların sevdiği bir şey var. Dolar yeşili. Doğa yeşiline karşı müthiş bir alerjileri var. Tabii ki metro yapın. Metroyu 20 yıl önce yapmanız lazımdı. Metro için 15 bin dönüm yeri niye kullanırsınız Allah aşkına? Bu nedir, biliyor musunuz? Organize işlerdir. Önce itibarsızlaştırırsınız, burayı kullanılmaz hale getirirsiniz,; sonra göreceksiniz, bir süre sonra bir el yeni planlamayla yeni başka bir şey çıkaracaktır" diye konuştu.

‘Yeter imar çeteleri’

İstanbul'un doğasına, İstanbul'un yeşiline sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyleyen Tekin, "Buna göz yummak, çocuklarımızın geleceğine, nefesimizin daralmasına göz yummak demektir. Nefes alamıyoruz, nefes! İstanbul'u dolaştığınızda, sağınıza solunuza bakın, beton yığınları üzerinize dikiliyor. Yeter beton lobileri. Yeter imar çeteleri. Biraz da İstanbullular nefes alsın" dedi.

‘Beyaz Toros sözü itiraf’

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Van'da beyaz Toroslarla ilgili sözlerinin çarpıtıldığı şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Tekin, "İtiraf etmiştir Sayın Başbakan. Sözleri çarpıtılmamıştır. İlk kez bu ülkenin Başbakanı, Güneydoğu'da insanların katledildiğine dair, devletin mekanizmalarının bu insanları katlettiğine dair itiraf etmiştir. Onun görevi Toroslarla meşgul olmak değil. Onun görevi Toroslarla insanları katledenleri yakalamaktır. Toroslar yerinde ama, Torosları kullananların hepsi elini kolunu sallayarak geziyor. Sayın Davutoğlu günaydın sana" şeklinde konuştu.

Tanrıkulu: AKP derin devleti korudu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, "AKP hükümetleri eski derin devleti tasfiye etmediler. Eski derin devletin yeni sahipleridirler. Onları tuttular, korudular, büyüttüler. Şimdi de tehdit aracı olarak kullanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

‘Ak toros oldu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da, "Beyaz Toros, Ak Toros oldu" dedi.

‘Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin şunları söyledi:

"Bazen geç uyanıyorlar. Görüyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı da nihayet uyanmış 13 yıl sonra. Demek ki 1.300 lira asgari ücret verilebiliyor. Daha düne kadar 'Parayı nereden bulacaksınız?' diyenler, acaba Torosları satarak mı parayı bulacaklar? Onu da çok merak ediyorum. Türkiye'de paranın olduğunu, işçiye, köylüye, yoksula gelince paranın nasıl olmadığının itirafıdır. Büyük olasılıkla Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP için propaganda yaptığı düşüncesi içerisindeyim. Çünkü bu proje CHP'nin projesidir. Asgari ücretle çalışan bir seçmen olsam, 1.500'ü değil, 1.300'ü herhalde tercih etmem. Bu desteğinden dolayı da Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" dedi.

‘Patronları düşünmekten vazgeçti’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin bu vaadiyle ilgili olarak 'İşverenler niye tepki göstermiyorsunuz?' dediğini hatırlattı. Tekin, yeniden söz alarak, "Bir o, bir de bol keseden atıyorlar. 'TÜSİAD niye tepki göstermiyorsunuz?' diye. Gecikmeli de olsa, onlar da bir doğruya varmış oldular" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasıyla ilgili olarak, "Patronları düşünmekten vazgeçti" değerlendirmesinde bulundu.