Gürsel Tekin: Cumhurbaşkanı adına üzüldüm

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dün Sarıyer'de 'Hayır' çadırını ziyaret etmesiyle ilgili olarak, “Sayın Cumhurbaşkanı'na yakışan, oraya gittiğinde, çocuklara bir tatlı gülücük, başlarını okşayarak gitmekti. Çocuklarla bir müzakere tartışma konusu yapmışsa bire bir oradaki ikili sohbetler. Çok üzüldüm. Kamuoyuna yansıtmak istemiyorum. Çok çok üzüldüm. Kimin adına üzüldüm. Sayın Cumhurbaşkanı’nın adına üzüldüm. Bizim hoşgörüye, sevgiye ihtiyacımız var” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, referandum çalışmaları kapsamında Konya’ya gelen Tekin, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni anayasa değişikliğiyle, ülkenin bir kişiye emanet edilmemesi gerektiğini belirten Tekin, ülkenin başını bir kişiye teslim edilmesinin hem ülkenin, hem de o kişinin başının belaya gireceğini kaydetti.

AKP'nin 2010 yılı öncesi ve sonrasında farklı bir yapıda olduğunu ifade eden Tekin, yargı sistemini bir gruba teslim ettikleri için Türkiye'nin Ergenekon ve Balyoz davalarıyla meşgul olduğunu belirtti.

"Ey Başbakan..."

Tekin, 15 yıl önce 'FETÖ' ve IŞİD gibi örgütlerin olmadığını belirterek, "Ey Başbakan, 15 yıldır bu terör örgütleri kendiliğinden mi oldu? Unutmayın, 2002 yılına kadar Türkiye’de sıfır terör örgütleri vardı. FETÖ terör örgütü diye bir örgüt mü vardı? IŞİD terör örgütü diye bir örgüt mü vardı? Nereden çıktı bu? Yanlış dış politikadan" diye konuştu.

"Davutoğlu derdest edildi"

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun, başbakanlığı bırakmasına da değinen Tekin, "Konya’nın evladı sayın Davutoğlu, ilk kez Türkiye’nin beklentisine cevap verecek, dünyanın da Türkiye’den beklediği siyasi etik yasasını parlamentoya getireceğim, dedi. CHP Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu da, 'sonuna kadar destekliyorum' dedi. Bu cümleyi kullanan sayın Davutoğlu derdest edildi" dedi.

Tekin, anayasa değişiklik paketindeki 18 maddenin AKP Genel Merkezi'nde hazırlanmadığını ileri sürdü.

"Esad'ı aratır duruma geldiniz"

Taşeron 8 İGDAŞ işçisinin 'Hayır' oyu kullanacaklarını söyledikleri için işten atıldığını ileri süren Tekin, "Esad diyorlardı ya. Esad’ı aratır duruma geldiniz. Maşallahınız var. Hani Almanya’da, Hollanda’da faşizm arıyorsunuz. Faşizmi Türkiye’nin dört bir yanına salmışsınız" dedi.

Erdoğan'ın çadır ziyareti

Erdoğan’ın ‘Hayır’ çadırı ziyaretini de değerlendiren Tekin, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı, hepimizin Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı'na yakışan, oraya gittiğinde, çocuklara bir tatlı gülücük, başlarını okşayarak gitmekti. Çocuklarla bir müzakere tartışma konusu yapmışsa birebir oradaki ikili sohbetler. Çok üzüldüm. Kamuoyuna yansıtmak istemiyorum. Çok çok üzüldüm. Kimin adına üzüldüm. Sayın Cumhurbaşkanı adına üzüldüm. Bizim hoşgörüye, sevgiye ihtiyacımız var. Unutmayın, hepimiz aynı havayı soluyoruz, aynı coğrafyadayız. Allah göstermesin. Yarın bir kötülük olduğunda hepimiz altında kalabiliriz. Örnek mi; işte Irak, işte Libya, işte Mısır, işte Esad. Bütün bunlara baktığınızda kendimize gelelim. Hiç birimize tabi değil o koltuklar. Önemli olan koltukta oturarak değil, koltuktan sonra aranan adam konuma gelmişsen işte o zaman iyi siyasetçisin."